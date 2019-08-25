汪明荃生日許願 「香港回復正常」

阿姐即將迎來72歲生日，她希望身體健康，也想香港快點回復正常。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】汪明荃（阿姐）、阮兆輝、謝雪心昨日到油麻地戲院出席「香港八和會館2019年度會員大會」，身為八和主席的阿姐表示，今次開會主要是修改會員利益申報，問她可要申報利益？她說：「我沒有八和的演出和工作收入，斗零都無賺過。」快將度過72歲生日的她表示，願望是香港快點回復正常。

本月28日是阿姐的72歲生日，她表示約了老公羅家英及契女食飯，不會出埠旅行慶祝：「我快有演出，又要錄影《娛樂大家》，已經沒存貨，都要遷就森美和蘇永康檔期。」

否認「文化共融」偏袒

談到生日願望，阿姐說：「最緊要身體健康，香港快點回復正常，大家好似舊時一樣就好！」阿姐牽頭組成的團體「文化共融」，早前譴責機場發生的暴力事件，但編劇莊梅岩質疑「文化共融」偏袒一方，市民被毒打卻不發聲，阿姐說：「我想不是每一樣都講，暴徒都有啦，我們只是一個表達，希望盡快對話，不要暴力。我向來主張和平，示威是可以的，因為香港法律容許，但最後變暴力就不可以。」會否呼籲特首快點與市民展開對話？阿姐說：「各方面都要靜下來，大家都不要衝動，已經一段好長時間，有舖頭要結業，已經睇到影響，不要再繼續落去喇！」

阿姐沒看家英哥新節目

家英哥主持的節目《臺灣文西only you》正播出，阿姐說沒有收看，對於家英哥指收視不及阿姐主持的節目多觀眾，阿姐霸氣說：「這個一定是的！」

阿姐昨日出席活動後，與家英哥撐枱腳食梳乎厘，阿姐在社交網分享合照，不少網友讚他們幸福，有粉絲留言︰「羨慕你們能擁有彼此。」

記者：鍾一虹