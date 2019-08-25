劉倬琦反對暴力：我無顏色

【明報專訊】劉倬琦、李美棋與阮民安前晚出席新片《白宮淪陷3：天使淪陷》首映禮。穿低胸衫性感現身的劉倬琦透露，本來籌備關於香港歷史的特輯，與內地電視台合作，但受反修訂《逃犯條例》風波影響，計劃暫時擱置。

李美棋爸爸粉麵店受影響

對於反修訂《逃犯條例》風波，劉倬琦說：「我不贊成和不容許任何暴力，不要問我是什麼顏色，我不是黃，亦不是藍，我無顏色的。凡事都有解決方法，只是投訴和反對是永無止境的，每個地方都有改進的地方，香港是購物、美食和免稅的天堂，我在美國生活多年，當地很多東西都要交稅，香港其實有很大競爭力，希望沒有暴力，大家平心靜氣才能解決問題。」她早前被指四圍貼街招似精神有異，她表示已交由律師處理，正洽談和解，不方便說太多。她又否認精神和經濟上有問題。

李美棋消瘦不少，她稱受反修訂《逃犯條例》風波影響心情，在街聽到人有爭拗會不開心。她指家人在元朗經營17年的粉麵店也受影響，她說：「未必關現在形勢事，是舖租問題，條街今年已有4、5間店結業，之後可能陸續有來，市道不好，不可以賴經濟差，舖租貴非一朝一夕的事。業主其實好好，一直合作很開心，希望爸爸多做兩年，捱埋個租期。」

阮民安不擔心見陳百祥尷尬

阮民安前晚到旺角參與手牽手活動，他說很多人參加，很感動。他說未來不犯法的活動，能幫手的他都會支持，為大家打氣。他早前在網上公開鬧陳百祥，他不擔心將來見面尷尬，指以前同公司都面阻阻，他不怕面對任何人。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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