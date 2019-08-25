蘇梅島自駕遊獎勵太太生B 陳展鵬單文柔撇甩囡囡歎世界

【明報專訊】單文柔（Phoebe）自嫁陳展鵬後，一直當老公背後的女人。至今年4月，Phoebe為陳展鵬誕下可愛囡囡「小豬比」陳諾瑤（Quinta），陳展鵬也兌現承諾，早前完成劇集《唐人街》後即獎勵太太，帶對方往蘇梅島旅行。今次他們更狠心放低囡囡，兩公婆二人世界享受陽光與海灘。Phoebe穿上一件頭的長袖泳衣，露出一雙長腿，展示她的收身成果。

單文柔（Phoebe）表示因老公陳展鵬之前用了半年時間拍劇，她生B後坐月及照顧囡囡「小豬比」，兩公婆一直都很想搵時間「叉電」，像以前般過二人世界，所以今次到蘇梅島旅行都是入住度假村，以及自駕遊四處遊覽。她稱雖現在有了小豬比，萬事都會以囡囡為先，但覺得生活上也要平衡一吓，不想忽略了夫妻間的感情。

到處品嘗美食 小島睇日落

Phoebe表示與老公在蘇梅島去了很多地方，除四處觀光，也去了不少餐廳品嘗不同美食，「記得有日在海灘，夜晚有live show表演，海景又正，在那裏晚膳很享受。還有因我們入住的度假村有私人沙灘，所以我哋租船出海浮潛，到小島上看日落，感覺很relax，最主要是無定下行程，很隨意，當地人的民風又淳樸，整個旅程都很輕鬆。」

家中裝CCTV 隨時見囡囡

初為人母的Phoebe表示，去了旅行才知道真的很掛住囡囡，幸好家中裝了CCTV，掛住的時候可隨時看到小豬比在家裏做什麼，早上和夜晚又會跟小豬比FaceTime互動，因擔心返港後囡囡會不認得她，「幸好小豬比在視像裏都認得我們，見到我們會有反應和say hi」。

Phoebe稱其實兩公婆出發前都很擔心，始終小豬比還細，很幸運是有家人和陪月姐姐幫手照顧，將小豬比最新情况告訴他們。她笑言現在瘋狂到在街上見到BB都會想起小豬比。

記者：陳釗