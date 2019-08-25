年掙4.3億港元 史嘉麗冧莊最吸金女演員

【明報專訊】財經雜誌《福布斯》繼公布最掙錢男星排行榜後，最吸金女星名單亦於前日曝光，《迷失東京》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）憑《復仇者聯盟4：終局之戰》及當中的「黑寡婦」角色將拍成外傳，以年掙5600萬美元（約4.3億港元），連續兩年成為荷李活吸金之后。《使女的故事》伊莉莎伯摩斯（Elisabeth Moss）和《從前，有個荷里活》瑪歌羅比（Margot Robbie）首度上榜，分佔第7及第8位。金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）和《醫人當自強》愛倫龐彼奧（Ellen Pompeo）則位列第9及第10。第2至6位依次為《摩登家庭》蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）、《小謊言》的麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）和妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《猜猜猜誰是兇手》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston），以及《囧男大爆炸》嘉莉古高（Kaley Cuoco）。

《福布斯》演員吸金榜統計各女星去年6月至今年6月的稅前收入，而且未扣除經理人、律師等費用。據悉上榜女星的總收入達3.14億美元（約24.4億港元），比去年上升69%，但仍遠低於男星吸金榜的5.88億美元（約45.8億港元）總收入。