謝君豪張可頤合演新劇場場喊

戴了爆炸頭假髮的江美儀（左起）與謝君豪、張可頤合演舞台劇《但願人長久》，昨晚在新光戲院首演。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】謝君豪、張可頤、江美儀等主演的舞台劇《但願人長久》，昨晚於新光戲院首演，昨午開騷前預演，並舉行拜神儀式。謝君豪和張可頤在劇中飾演一對，由於故事內容講及生與死，每場都要有喊戲，因劇本好，所以他們享受過程。謝君豪自爆預演後要小休補充體力：「今日當演了日夜兩場，所以中間空檔用15分鐘小睡叉一叉電就足夠。」張可頤笑着勸拍檔勿睡過頭，怕影響演出。他們表示有服清音丸保養聲線，而且分成3組人分擔演出，不太辛苦。他們有通知朋友來捧場，雖然天氣不佳，亦不擔心影響觀眾到場。

江美儀摑到對手面紅耳熱

預演時楊英偉與對手黃慶堯示範男男咀嘴；江美儀則明顯不留手連摑劇中對手邱福永數巴掌，摑得對方面紅耳熱，需用冰敷面。她解釋：「角色要求，大家事先講明，有默契演出時不留力、不就位。」江美儀戴上爆炸頭假髮造型浮誇搶眼，指舞台劇背景因環繞1970至80年代，所以大家一齊構思當時流行的形象，試戴後覺得意又方便。她邀請滕麗名和黃智賢等好友來捧場，亦有通知前夫吳君祥，可是對方身在北京未及返港。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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