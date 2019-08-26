【明報專訊】許廷鏗、馮允謙及組合MIRROR前晚於灣仔為新城台慶音樂會演出，許廷鏗打頭陣出場，獻唱歌曲《單數》與女舞蹈員大跳辣身舞，其時chok爆自摸又摸女舞蹈員臀部，但在後台受訪時被要求重演時忍不住笑，他自言台上台下是兩個人，首次為這首歌跳舞，心情有點緊張。是否想做跳唱歌手？現年31歲的他說：「這個銜頭應該是別人畀，我不敢講，但我好鍾意跳舞，最近有不少跳舞歌曲風較性感，舞步比今次更激、更高難度，但以我現在的歲數跳舞很辛苦，我比MIRROR歲數大一個圈！」

不欲醫護人員受傷

許廷鏗早前在社交網表示，「愈有能力的就應該愈懂得解決與處理問題，掌握權力的就更加要懂得負責與承擔事情」，惹來內地網民批評；他解釋：「有很多不同解讀，作為醫護人員，見到邊個受傷也不開心，當日有醫護人員受傷，都是認識我的同事朋友，所以更不想這件事延續落去，邊個受傷都不好，覺得當下情况應該要支持下！」

MIRROR預告年底出新碟

MIRROR表示年底推出專輯，將分成4個小組推出合唱歌，李駿傑（Jeremy）強調自己人鬥自己人是良性競爭，每個人都有公平機會，不要說成內鬥。問早前推出單曲的姜濤可會推出EP？他說：「儲到3、4首就得，敬請期待。」

馮允謙早前透露有結婚計劃，問何時向女友求婚？他說：「雖然女友父母視我為未來女婿，女友亦提過想早點結婚，但我還未準備好，希望先多賺錢，給予她好好的生活。」

記者：林祖傑