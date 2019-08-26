處女演唱會遇遊行 菊梓喬向觀眾道歉：安全最重要

【明報專訊】菊梓喬一連兩場處女演唱會《只想與你在一起》前晚在九展Star Hall舉行，首場撞正觀塘至九龍灣有遊行，最後更演變成警方與示威者發生連串激烈衝突；港鐵早在中午12時已宣布觀塘線彩虹站往返調景嶺站的列車服務暫停，部分車站亦暫時關閉。菊梓喬一度擔心演唱會要取消，她所屬的星夢娛樂馬上作出交通安排，令演唱會順利舉行，未能到場的觀眾亦可退票。

娛樂組

菊梓喬前晚首場演唱會遇上附近有遊行，主辦單位星夢娛樂下午宣布如常開騷，並在Facebook（fb）宣布完場後會安排旅遊巴接載觀眾離開，至晚上7時半左右，再宣布安排車輛在九龍塘接載觀眾前往九展。

周柏豪做嘉賓

菊梓喬以一身高貴公主造型為演唱會揭開序幕，說自己像發夢，不相信眼前的事實，上台前還叫工作人員打自己證實是真的。

首晚嘉賓是周柏豪及師弟古家峯（Johnny），她先與Johnny合唱《欲言又止》，她說：「這首歌是跟王浩信合唱，一直未有機會唱live，知道好多人想聽，所以特登請師弟Johnny幫手完成心願。」之後到周柏豪出場，她說：「我第一次做演唱會嘉賓，就是柏豪一個內地演唱會，今次到我開騷，可以請回柏豪合唱《一事無成》，好開心。」

罕有大騷舞技

菊梓喬共有4個造型，除公主裙外，還有結他rock妹及兩套短裙；她在演唱會罕有地大騷舞技，「我本身四肢不是太協調，平衡力又差，要在短時間內訓練我跳舞，是很大挑戰，多謝排舞師，及大家支持。」她感謝所有到場支持的朋友，希望大家喜歡這個演唱會，「我知道有很多不足地方，但看到大家令人感動的燈海，我在第2場會繼續努力」。前晚捧場好友包括鄭融、胡鴻鈞、連詩雅等。

菊梓喬其後在社交網有感而發說：「今天（前日）本以為要取消演出，最後萬分感謝今晚（前晚）的所有觀眾，你們為了來支持我實在太辛苦大家，感激這份愛。能夠為大家演出是我這生的榮幸，大家安全平安是最重要，對不起。要大家辛苦了，真的對不起。」

有網民質疑退票安排

不過有網民質疑主辦單位當日為何遲遲未有宣布退票安排，到演唱會開始後1小時，星夢才在fb專頁公布8月24日演唱會退票安排。

主辦單位表示明白個別觀眾可能因交通及街道狀况未能到達場館，未能入場的觀眾可保留完整門票連票尾，退票詳情將盡快公告。