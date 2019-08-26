政局不穩 擔心人身安全 8月「外星」港騷取消近半

朱智勳香港見面會疑因銷情不佳取消，前日的台灣場也由大場變細場。

【明報專訊】每年暑假都是衆多海外歌手來港演出的黃金檔期，反對修訂《逃犯條例》引發連串示威，踏入8月更形激烈，韓團EXO內地成員Lay、Got7、男歌手姜丹尼爾、朱智勳及蘇格蘭樂隊CHVRCHES，原定8月份在香港舉行演唱會，先後宣布取消。據悉演唱會主辦商取消原因大多基於香港近日的政局問題，不過韓團AB6IX如期於前晚在港舉行粉絲見面會。有業內人士透露，海外歌手對於今年下半年來港演出的計劃，均持審慎態度。

記者：蘇珮欣

韓國男團EXO內地成員張藝興（Lay），原定本月17日在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，個唱門票已售罄，但舉行前5日突宣布因擔心觀眾安全而取消演出。不少粉絲在網上留言力撐偶像夠貼心，支持他的決定。

前Wanna One成員姜丹尼爾獨立發展，上月推出新專輯後，隨即宣布本月18日在亞博Hall 10舉行粉絲見面會。姜丹尼爾雖然近日爆出戀情，傷透粉絲心，但據悉其見面會門票銷情不俗，可惜於開騷5日前，主辦商稱鑑於香港社會環境不能預測的因素，顧及藝人、工作人員及觀眾安全，所以見面會要延期；不過，至今仍未公布門票安排等細節。

Jackson做「護旗手」 Got7取消港騷

韓國男團Got7原定於8月31日及9月1日在港舉行兩場演唱會，個唱門票也在幾乎售罄的情况下宣布延期。雖然主辦商表示，擔心觀眾往返場地安全，但有傳Got7的香港成員王嘉爾（Jackson）在微博轉發「五星紅旗有14億護旗手」後，有網民發起「接機活動」，藉此向Jackson表達不滿，所以主辦商才決定取消演出。另外，蘇格蘭樂隊CHVRCHES亦以差不多的原因取消香港演出。

朱智勳傳賣票差取消演出

至於原定8月10日在港舉行粉絲見面會的《與神同行》男星朱智勳，早於上月宣布因不能控制的因素取消來港，有傳見面會門票銷情差所致，與香港政局無關。事實上，朱智勳前日在台北舉行見面會，票房也欠佳。台媒指朱智勳的見面會於開騷前數天才宣布轉場地，由原本容納1500人的台大體育館，改至500座位的花漾展演空間演出，「縮水」逾半。

MAMA傳另擇地點舉行頒獎禮

另一方面，亦有演唱會如期在港舉行，包括本月10日同日開騷的韓團EXO及樂隊N.Flying，兩團均在機場有示威活動的情况下順利演出。美國樂隊The Chainsmokers日前也低調完騷。至於9月份的演出，例如《花樣男子》金賢重的見面會（9月7日）、女團Apink的初瓏與普美（9月8日） 及Mamamoo（9月28日）的演唱會，暫未知會否取消或延期。

據業內人士透露，下半年海外歌手在港的演出恐大幅減少，就連曾七度在港舉行的韓國MAMA頒獎禮，有指因香港局勢不穩，今年底很大機會另擇地點舉行。