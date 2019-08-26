「蜘蛛俠」現身迪士尼粉絲博覽會：我愛你3000 劉亦菲缺席宣傳《花木蘭》

【明報專訊】迪士尼兩年一度舉行的D23粉絲博覽會，前日第2天舉行，集中介紹即將上映的迪士尼和Marvel電影，以及彼思動畫新片；原定明年3月上映的《花木蘭》，未知是否受杯葛事件影響，女主角劉亦菲缺席宣傳，只得該片的新西蘭導演妮姬卡路（Niki Caro）獨撐大局。至於上周Marvel與Sony爆出談判破裂，版權在後者手上的「蜘蛛俠」被迫脫離Marvel電影宇宙（MCU），「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）亦於事後首度在D23粉絲博覽會現身，他表示這是瘋狂的一周，更向台下粉絲說出《復仇者聯盟4：終局之戰》的經典對白，「我愛你3000」。

內地女星劉亦菲早前在微博轉載《人民日報》「我支持香港警察 你們可以打我了」帖文，引來網民聲言抵制，並發起「＃BoycottMulan」（杯葛花木蘭）行動，甚至有網民認為她的言行與女中豪傑花木蘭不配，要求迪士尼換角，但至今除了劉亦菲在微博留言，「不是志同道合，那就好聚好散」疑似回應外，迪士尼一直沒就杯葛事件發言。

前日舉行的迪士尼D23粉絲博覽會，《花木蘭》亦放映了最新片段，但身為女主角的劉亦菲缺席，只得曾拍過《烽火動物園》的《花木蘭》導演妮姬卡路獨個兒介紹新戲。她稱《花木蘭》雖然是1500年前的故事，但花木蘭由鄉村女孩到反串參軍，成為戰士及英雄，卻可啓發今天很多人。

湯賀蘭將繼續扮演蜘蛛俠

上周爆出Marvel跟Sony電影公司談判破裂，「蜘蛛俠」這角色大有機會脫離MCU，前日D23粉絲博覽會另一焦點，自然落在驚喜現身的「蜘蛛俠」湯賀蘭身上，他此行其實是伙拍《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）出席有份配音的彼思動畫《1/2的魔法》（Onward）發布會。湯賀蘭向台下粉絲說：「這是瘋狂的一周，我打從心底愛你們，我愛你3000。」

活動結束後，湯賀蘭接受《娛樂周刊》訪問時表示，將繼續扮演「蜘蛛俠」，「我們拍了5部精彩的電影，5年了，我曾經有過很好的回憶，誰知道未來會怎樣？但我所知道的是，我將在有生之年繼續扮演蜘蛛俠，將來會很有趣的」。他稱蜘蛛俠未來的路有所不同，但會找新的方法讓它變得更好。

至於《1/2的魔法》，前日公開了最新海報及劇照，預計明年4月上映，基斯柏特與湯賀蘭在片中聲演一對精靈兄弟，講述他們在父親過世後，踏入一趟探索魔法世界的旅程。