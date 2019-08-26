《權力遊戲》傑哈靈頓 落實加盟《永恒族》

金像影后愛瑪史東在新片《Cruella》扮演奸角，她的造型在迪士尼D23粉絲博覽會曝光，頭髮一邊黑色一邊金白，非常突出。

安祖蓮娜祖莉加盟MCU演出《永恒族》，她剛陪長子麥度斯到韓國入讀延世大學，她讚兒子醒目，又為對方的選擇感到驕傲。（法新社）

【明報專訊】迪士尼D23粉絲博覽會前日另一焦點是明年11月上映的MCU新片《永恆族》（The Eternals），除了早前已公布會參演的《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《屍殺列車》韓星馬東石、《內政保鑣》理察麥登（Richard Madden）及《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）等悉數現身發布會外，會上亦宣布有3名新演員加盟，分別是扮演黑騎士Dane Whitman的《權力遊戲》男星傑哈靈頓（Kit Harington）、飾演Sersi的《我的超豪男友》華裔女星陳靜（Gemma Chan），以及扮演奸角Druig的《鄧寇克大行動》巴利基奧漢（Barry Keoghan）。發布會的布景亦打出一衆《永恆族》角色的造型。

《星球大戰：天行者崛起》「莉亞公主」現身

今年12月將上映最終章的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），除釋出最新海報外，又發放了最新片段，包括《職業特工隊3》嘉莉羅素（Keri Russell）扮演的神秘角色。導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）提到，已故嘉莉菲莎（Carrie Fisher）將最後一次以 「莉亞公主」身分出現，當然那是利用《星球大戰：原力覺醒》的剩餘片段剪輯而成，但J.J.艾布斯表示，此片也是獻給嘉莉的情書。

狄維莊遜愛美莉賓特演出《幻險森林奇航》

另外剛新婚的《狂野時速》系列男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）亦跟《魔法保姆》愛美莉賓特到場，宣傳兩人主演的《幻險森林奇航》（Jungle Cruise），預計明年暑假上映，狄維指該片類似米高德格拉斯（Michael Douglas）的舊作《通天小子俏嬌娃》，都是英雄打敗壞人然後拯救女孩的橋段。

至於金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演改編自《101斑點狗》的《Cruella》，她的造型亦首次曝光。