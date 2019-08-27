田蕊妮不為工作封口：繼續分享感受 周柏豪表態愛國愛港「從未支持港獨」

【明報專訊】田蕊妮與李佳芯捲入政治風波，分別因暗諷特首林鄭月娥及呼籲登記做選民而被無綫抽起劇集宣傳與易角。田蕊妮主演劇集《她她她的少女時代》被無綫官方微博「封殺」， 又傳取消她出席《她》劇宣傳活動及遭雪藏。昨日田蕊妮出席《她》劇記者會，對於種種傳聞，她笑笑口回應：「我𠵱家咪出咗嚟宣傳囉！」她表態不會為工作「封口」，會對事件有感覺而作「自然反應」。活動後她有感而發，在facebook留言稱視每次演出為「最後一次」，未知是否作最壞打算！另一方面，周柏豪昨日在微博表態，稱愛國愛港，從未支持港獨，也反對所有違法的暴力行為。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

田蕊妮（阿田）於8月5日在facebook留言諷刺特首林鄭月娥在記者會的言論，激嬲內地網民。當日林鄭的記者會後，阿田在fb留言：「我𠵱家開個記者會宣布一陣間有個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日有個記者會。」內地網民對此不滿，TVB作相應行動，在微博抽起《她她她的少女時代》的宣傳，並公開回應事件，指某些藝員受到內地觀眾之特別關注和引發敏感情緒。無綫製作在內地發行，在商業決定上要作反應及調整。

完成演唱會放假 未有工作計劃

昨日阿田出席《她》劇宣傳活動，對於封殺與雪藏等問題，她笑說：「我𠵱家咪出咗嚟宣傳囉！」她表示下月初還會再為該劇宣傳，現正忙於為下月舉行的演唱會準備。問無綫的工作可有減少？她說：「完了演唱會，我會放吓假先，本身已安排好，現在我都是努力做好當前工作。」至於放幾耐假？她說：「不知！完了演唱會後未有工作計劃。」她稱不知無綫官方微博刪除了《她》劇宣傳，一切要問公司。就她早前的網上言論，公司也沒有特別找她傾過，也沒有提醒她要注意網上言論，她說：「其實我只是看了那個記者招待會後，突然有個感覺，有個自然反應而已，不關政治問題事。」

對於無綫所作出的商業決定，阿田說：「其實所有演員都很被動，如公司認為正確作出商業決定，應該考慮得很周詳才會這樣做。」但她表明不會為工作而減少言論，覺得個人社交平台是分享感受及生活點滴的地方，會繼續分享感受。

「每次演出視為最後一次」

記者會後，田蕊妮在facebook留言，她說：「唔知由幾時開始，我都會將每一個嘅演出機會視作最後的一次，不計算、不保留地盡情享受，珍惜每一個工作過程，將最好嘅自己呈現於觀眾眼前！每一位喜歡《她她她的少女時代》的觀眾朋友們，你們對我的每一句評語，我都聽到亦感受到！除了感謝還是感謝。」

柏豪：反對所有違法暴力行為

周柏豪於7月2日在Instagram呼籲登記做選民，遭內地網民指他是「港獨豪」。隨後柏豪「潛水」兼封口，其間他出席宣傳活動時均拒記者採訪，8月更在IG大清洗，將原本的7000多個帖子全部清空。

周柏豪連日未解釋是否受壓，低調了一段日子，昨日終在微博表態，並以簡體字留言：「生為中國人，熱愛祖國、熱愛香港。本人從未支持港獨，也反對所有違法的暴力行為，特此聲明。」

周柏豪又轉發經理人公司的嚴正聲明，內容如下：「周柏豪先生為土生土長的中國香港人，一直以來熱愛中華人民共和國，熱愛香港。本公司及周柏豪先生擁護中華人民共和國主權完整。香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分。周柏豪先生從來沒有支持港獨，也從未參與港獨相關活動，本公司與周柏豪先生亦更反對一切非法、暴力行為……希望各界終止對此無中生有的流言蜚語進行討論。以正視聽。」

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