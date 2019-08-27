感激粉絲陪追夢 菊梓喬淚灑九展

【明報專訊】菊梓喬（Hana）在九展 Star Hall舉行一連兩場《只想與你在一起》演唱會前晚圓滿結束。首次開個唱卻遇上遊行示威，Hana在台上多謝幫過她的人時感動流淚，「我沒放棄自己的夢想，多謝大家陪着我，首場發生了一些事，依然有這麼多人入場陪我，不知點解我會有這份福氣，可以得到大家咁多的愛，多謝大家咁愛我、陪我追夢，我相信我可以去得更遠」。騷後她表示事件對心情有影響，但認為上台盡力演出才能對得住觀眾，亦再次多謝入場觀眾，知道觀眾真的不容易才到達場館。

對於如常開騷惹來批評，身旁的星夢老闆何哲圖解釋事件發生得太突然和太快，原先遊行結束時間是下午4時，所以沒想到要取消，公司已立即作出應變措施，調動車輛接載觀眾也要花些時間，「首場入場人數都有九成，未能到場觀眾可換第二場門票或退票的約有數十張，最重要是觀眾安全至上」。

自評勉強及格

Hana於個唱中分別換上4個造型，但略嫌密實。她稱公主造型已十分性感，「近一點看真的很誇張，今次是第一次著。慢慢來，我希望之後還會有很多次，便會愈著愈少，大家等等吧」。對於首次開演唱會的表現，她自評很多不足，只勉強及格。跳舞方面她已盡力，因本身手腳不協調，知觀眾想看才努力去學。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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