傳戀上王菀之已婚叔仔 容祖兒：絕無發展機會

【明報專訊】39歲樂壇天后容祖兒於今年初承認跟拍拖5年的劉浩龍已分手，她是單身。雖然身邊的好姊妹阿嬌、阿Sa已有另一半，但祖兒當時稱感情隨緣無得急，「我都幾享受一個人，婚姻和戀愛不是人生一個must，人生需要多些經歷」。祖兒的緋聞停不了，被傳跟楊受成兒子楊政龍拍拖，卻得啖笑，皆因對方名草有主，女友黃子菲已懷孕，他準備做爸爸。演唱會前夕又傳舊愛劉浩龍未忘情，以「MY JOEY」車牌表白。19場演唱會結束，又有新驚喜，祖兒被爆戀上王菀之已婚叔仔Gavin So。容祖兒昨日回應說：「我哋絕對無發展嘅機會！」

容祖兒在演唱會被阿嬌、阿Sa踢爆多人追，其中有幾個追求者在座。昨日傳出祖兒跟貌似梁競徽的Gavin So拍拖，有目睹Gavin幾乎晚晚到紅館捧場，陪不同朋友去睇容祖兒個唱。又有目睹兩人約會，撐枱腳3小時，又有指他們於7月曾同遊東京4日3夜。由於Gavin So是有婦之夫，他們一直低調密會，免戀情曝光。

「又拖咗個兄弟落水」

被爆新緋聞的容祖兒笑言被嚇醒，她回應傳媒說：「啱啱瞓醒就嚇醒啦，Gavin是我其中一個兄弟，真係唔好意思，又拖咗另外一個兄弟落水，我們都是一班朋友一齊玩的，我哋絕對無發展嘅機會，知道大家對我嘅感情未有着落，都好緊張，但我有好消息一定會告訴大家的，正如我演唱會所講，我現在係single，絕對開放，歡迎大家有好嘢介紹畀我。」至於Gavin回應傳媒也是異口同聲說沒有這回事。

Gavin曾與湯怡傳緋聞

Gavin So是王菀之叔仔，蘇卓航（Eric So）的胞弟，他跟不少圈中人相熟。他的社交平台不乏跟藝人聚會的合照，跟徐濠縈、陳奕迅及馮允謙等老友鬼鬼。年前湯怡和洪卓立分手，Gavin曾被傳是第三者，因為有發覺他跟湯怡與一班朋友跑步，他與湯怡穿著「情侶鞋」。

娛樂組