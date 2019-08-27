與林德信水底打鬥擁抱取暖 衛詩雅大馬拍恐怖片：以為會死

【明報專訊】由衛詩雅與林德信（Alex）主演的驚慄懸疑電影《雙魂》，於大馬取景，更到「吉隆坡三大凶宅」之一的荒廢大宅拍攝主要戲分，拍攝期間連番怪事發生，令他們感到心寒，詩雅更稱「曾經覺得這次有可能死」，她聲言暫時不再接拍恐怖片；反而Alex沒有被靈異事件嚇怕，最難忘是與詩雅拍攝一場水中肉搏戲，因為難度十分高，極具挑戰。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

衛詩雅與林德信重提拍攝均猶有餘悸，詩雅說：「由細至大，我都鍾意收看靈異節目，入行後更恨拍恐怖片，但今次試完，短期內都不接拍這類片，因為太驚，我拍完失眠了兩個月。」為求拍攝效果逼真，劇組租來大馬傳說中的猛鬼凶宅取景1個月，令她每日去片場，都處於驚恐狀態。

繩狀護身符隨身

由於拍攝中屢遇怪事，好似白影攝入鏡、收音錄到怪聲、枱上的水樽無故掉下，加上拍攝鬼上身劇情，整個拍攝現場瀰漫不安氣氛，劇組特地安排當地一位能驅鬼的茅山師傅充當一角，順便「駐場」守護大家，詩雅說：「師傅知道我好驚，就贈我一道繩狀護身符，若身邊人出事，都可用這條繩綁住對方條腰驅邪。」

戲中有一隻靈體附身的布公仔，外貌詭異又骯髒，接近煞科時，詩雅提出要求帶這隻布公仔回家，「劇組覺得很奇怪，師傅懷疑布公仔受邪氣入侵，於是在公仔面上畫符，我回想起都毛骨悚然」。

Alex笑言沒有親睹怪事，但拍攝期間住酒店經常睡不好，夢境疑幻疑真，要靠彈結他讓心神安寧，他笑說：「我戥詩雅慘，她要留在凶宅多一星期拍攝，我知她很驚。」

打鬥消耗體力

Alex與詩雅對手戲甚多，一幕詩雅要追殺Alex，二人在水底肉搏打鬥，「那場戲拍得好辛苦，又凍，水很污穢，打鬥消耗好多體力，我們通宵濕身拍攝，等待埋位時，我們唯有在水中相擁取暖，鏡頭外親密過劇情，哈哈」。詩雅說：「著住套濕衫好凍，用暖水淋身都冇用，攬住人最暖。」

感激吳浣儀吳耀漢助入戲

資深演員吳浣儀、吳耀漢戲中扮演詩雅父母，詩雅表示能跟二名好戲之人合作，帶她入戲，十分感恩；其中一場吳耀漢向她施暴，箍頸時力度剛剛好，不會讓她受傷。

詩雅拍一場天台戲自覺欠安全意識，她說：「有場我企上5樓天台邊緣，只靠雙手扶欄杆，若然自己扶不穩就會跌落街，拍攝時已覺得自己有可能會死，整個人不斷在發抖；後來想起來，我應該提出做足安全措施。」

場地提供：Tsuen Wan party room「Rally point 」

化妝：Aimie Cheung（林德信）、Kayte Fung（衛詩雅）

髮型：Negan Leung @Hair Corner（林德信）、Wiltam@fifth salon（衛詩雅）

服裝：Claudie Pierlot、Weekend Max Mara（衛詩雅）

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