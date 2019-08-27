盧凱彤逝世1周年紀念展覽 林二汶抱Ellen愛貓悼念

【明報專訊】盧凱彤（Ellen）逝世1周年，她的一班好友在香港藝術中心會為她舉行《Come What May盧凱彤紀念展覽》，昨日正式揭幕展，會場展出Ellen的結他、畫作、照片、日記等，亦有播放Ellen的工作及生活片段。Ellen的父母、哥哥、劉天蘭、黃耀明、林二汶、岑寧兒及唐詩詠等出席展覽會，當中最特別的來賓是Ellen的愛貓「蘇菲」。

二汶表示展覽中有at17最後一首未完成的歌《second》，「場內有得聽我們最後一齊創作的歌，希望大家看完展覽，聽完她的作品後，更加了解盧凱彤。縱使心情仍然悲哀，希望大家有個美麗的回憶」。二汶又寄語at17歌迷要學Ellen一樣，帶着愛繼續生活下去，令世界變得更美好。問到二汶有甚麼話對好拍檔說，她想了一會兒，只拍拍心口，相信一切盡在不言中。

黃耀明希望到場的歌迷、朋友用celebrate的心情去紀念Ellen，「Ellen對身邊的人和事都很有愛，她的勇氣、對所有事的好奇都很值得去celebrate，當然還有她的音樂。世界咁壞，很需要音樂去治療，而Ellen的音樂一直都有治療效果」。

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