照顧中風劉家輝 「做得幾多得幾多」

【明報專訊】樊亦敏在熒幕上是闊太或巴渣師奶，現實中的她是俠女。劉家輝2011年中風後欠缺照顧，她於2012年在背後支援安排他的治療，2013年全權照顧並為他向前助手追討金錢，出動律師團隊。

她跟劉家輝非親非故，卻一直照顧對方至今。她說：「去到這個情况，我做到幾多得幾多，當初覺得自己可以幫忙，不單我一個人能力，還有我的朋友幫忙才能成事。」她提到人的生命難預測，可能自己比劉家輝更早「走」，所以她要安頓好一切，讓他以後的日子獲保障，可以安穩生活。

「可能我們是娛樂圈中人，故受注目，這世界上有很多人做義工做幾十年，很多無名英雄，有專幫無家人的長者處理身後事，其實好艱巨。相比較下，我只是負責一宗個案，我要多謝朋友們好有愛心。在追討金錢的案件上，法官見我們的團隊也感奇怪，追討的銀碼跟律師團隊的費用是不成正比的，打官司18個月，律師費可能要百多二百萬，但他們是義務去做。最後事件解決了，可以讓大家知道有人會為正義而付出的，我的律師朋友是為正義打官司。我覺得自己做的不算什麼，不可稱為正義，因為涉及他的家人，沒有對錯，只是觀點不同。我只是當下情况覺得自己可以幫手，因為我們是認識的，而他當時需要安全保障。」

「不用等發達才幫人」

樊亦敏未為此感到是重擔，反之有一段時間，劉家輝對醫生說不想見她，因為自覺是負累，希望她回復自己的生活。她為此跟劉家輝說感受，稱自己只是盡能力，亦做不到100分，他也釋懷，後來更向醫生投訴，指她探望次數太少！樊亦敏的「神奇」行為，還有陪朋友到醫院睇醫生而認識陌生伯伯，知道對方無家人依靠，是靠綜援的獨居長者。她就跟一班朋友為伯伯清潔家居後接出院，後來又安排他入護老院，大家建立了友誼亦送了他最後一程。她有句口頭禪：「做得幾多得幾多！」她分享這故事是讓大家知道，不要小看自己出少少力無用，不用待將來發達才幫助別人，哪怕是一句讚美阿伯、婆婆的說話，或陪伴他們坐一會兒，也會開心的。