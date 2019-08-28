兒子考獲11科A* 森美風騷：證明是我親生

【明報專訊】森美、小儀前晚出席「商業電台60周年晚宴」，兩人齊戴上「霸王」冷帽造型接受訪問。森美即場分享喜悅，稱在英國升學的兒子考獲11科A*成績，令他開心不已，森美更風騷說：「以前都驚個仔不是自己的，現在他那麼叻，就證明是我親生的！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

森美、小儀已合作20年，小儀笑言10年前已睇厭森美。森美反攻道：「她勾佬啦，勾金剛，好彩金剛走得快！」小儀還擊：「你夠同陳敏之啦，我都無出聲！」森美又搞笑說：「陳敏之好弱啫，中間有好多不同拍檔出現過，最後剩下我同你。多謝電台給我拍檔、家庭，老婆是當年考DJ識的，之後生了一對仔女。」

盼兒子回港發展

森美隨即分享喜悅，透露兒子在英國升學，今年考獲11科A*成績，「他在香港讀書時成績麻麻，但去到英國反而好好成績，做爸爸好開心！不過他明天又返去英國，之前放假回港，我有陪他周圍去」。兒子將來會否留英發展？森美說：「前途交畀他自己想，但作為父母，當然想他回港，可以多見面，就算香港幾難捱都好，全家一齊就最緊要。」他又笑指曾提議兒子結識外籍女朋友，但兒子卻稱難跟外籍女生發展。小儀插嘴道：「我做Auntie向他灌輸香港女仔好！」森美說：「我叫他跟你回清遠家鄉搵女朋友啦！」

「I am 拋鑊 you」

問森美可有獎勵兒子考獲好成績？他即場拋英文：「當時我說『I am 拋鑊 you』（I am proud of you，我以你為榮），我好少講呢句說話！覺得他好努力，無白費心機，供書教學值得的，太太都有專程過去陪佢讀書。我個仔都好開心，都估不到成績那麼好。」

小儀在旁笑謂：「你個仔講『老竇，大鑊You！』，森美平時甚少提家庭，有日他返工第一時間分享這件事，我就知他真的好開心！」森美風騷地說：「以前都驚個仔不是自己的，現在他那麼叻，就證明是我親生的！」

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