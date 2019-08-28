「狂食牛」生女偏方用不着 黎諾懿食中藥追鼠Ｂ

【明報專訊】黎諾懿、湯洛雯等昨日為新節目《長命不老》錄影，有報道指黎諾懿為生女出盡奇招，但他表示只會順應天意，生仔生女都無所謂，更強調自己有心有力，毋須艾灸壯陽，連郭晉安教他的「生女偏方」都完全用不着。

記者:鍾一虹

攝影:孫華中

黎諾懿與太太李潔瑩育有一子黎峰睿（小春雞），轉眼已兩歲多，他們原本打算今年追個「豬女」，可惜計劃徹底失敗，唯有繼續努力，改追「鼠Ｂ」，有指黎諾懿為了「追女」出盡奇招，他說：「我們沒有採用什麼人工方法，只是最近有食中藥調理身體。」之前他在大馬拍攝《懿想得到》時，可能食得太多榴槤、海鮮，返港後發現腳趾腫，經診斷為尿酸過高，所以在飲食方面都會加多注意。

郭晉安曾教黎諾懿用「生女」偏方，黎諾懿說：「安仔叫我不停食牛肉，令體質變酸，但我本身不吃牛。」偏方用不着，有指做艾灸可壯陽，他笑說：「在『陽』方面，我有心有力，不用壯，老婆亦不用雪卵。」他稱會順應天意，「總之我想追多一個，其實生多個仔都可以的」。

盼《BB來了2》原班人馬演出

談及李佳芯（Ali）疑捲入政治風波，原定10月開拍的《BB來了2》有傳押後明年開拍，且會更換女主角；身為拍檔的黎諾懿早前獲悉因遷就Ali拍《踩過界2》，所以《BB來了2》才押後開工，他稍後會向劇組和Ali跟進情况，「Ali憑上集演出攞視后，我們又因該劇成為朋友，這部劇對我們好重要，希望原班人馬演出，原汁原味製作啦」。

另外，以嘉賓身分亮相節目的湯洛雯，會在節目中討論瘦身話題，探討她何以中了「不瘦降」，「年紀大了體質不及從前，以前幾天不吃就會馬上暴瘦，一個月可以減10磅，最瘦是選美時，只得115磅，現在減肥要好有恆心，始終新陳代謝減慢了，我要靠飲食控制、纖體機器和跟教練做運動，須多管齊下」。

湯洛雯明年著比堅尼示人

湯洛雯笑言夏天著短袖衫，身材難以欺騙別人，她自覺去年狀態較佳，故跟妹妹著比堅尼拍照留念，「今年著泳裝拍節目，要外穿網衣遮遮掩掩，期待明年真正著比堅尼示人」。最近她跟高海寧、莊思明組興趣班小組，前幾天齊齊做高空瑜伽，玩完周身痛，稍後會計劃一齊學溜冰和騎馬等。笑指她黐女仔堆，難有異性埋身，她表示目前仍享受單身，「我有認識新朋友，只是未有對象，愛情要講緣分，不能強求」。

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