連詩雅怕尷尬生仔要揾女醫生

【明報專訊】連詩雅、雨僑及陳嘉莉昨日以大使身分出席「粉紅甜品2019」慈善義賣啟動禮。第二年擔任活動大使的連詩雅，希望用行動向同齡朋友宣揚驗身的好處。她自言從25歲開始每隔1年或年半便會做1次全身檢查：「包括乳房及一些女性部位的檢查，聽說25歲起身體各方面開始下垂。（咁快下垂？）我指身體機能，我都沒有，又怎會下垂呢？我反而怕肌肉鬆弛，所以現在比以前勤做運動。」連詩雅說12、13歲買保險時首次做婦科檢查，由男醫生負責，其間有檢查胸部，當時年紀還小不懂尷尬，現在卻會，所以盡量找女醫生檢查：「將來生仔我都希望是女醫生接生，我還未能衝破心理關口。」連詩雅透露稍後拍《使徒行者3》，戲中與袁偉豪有一夜情。

雨僑讚老公打理網店有天分

雨僑早前被指肚凸凸疑有喜，她表示還未有好消息。她跟丈夫羅力威頻頻旅行，是否主要「造人」？雨僑笑言：「乜都有啲喇，都有周圍品嘗美食，吃到我們肥肥白白。」雨僑表示稍後再與老公去布吉旅行。另外，她說羅力威有幫手打理她的網店生意，更大讚對方有天分：「我們一起做生意不會有拗撬，很開心多個識IT的人幫手，這方面交由他負責。他很勁，影相、拍片的器材都是他搞的。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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