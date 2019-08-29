傳《多功能老婆》解封未接通知 朱晨麗忙過高官 無暇與何廣沛旅行

朱晨麗（中）去年生日，《多功能老婆》的拍檔楊千嬅（左）、陳煒（右）及周柏豪（後）送上生日蛋糕祝壽。（資料圖片）

【明報專訊】朱晨麗（朱朱）昨日出席鐘表活動，更為活動擔任模特兒。有傳她與楊千嬅、周柏豪合演的無綫新劇《多功能老婆》解封，安排10月播映，她有留意相關報道，但暫時仍未收到公司正式通知。

曾有消息指因為周柏豪和楊千嬅被內地網民質疑是「港獨」，《多功能老婆》因而被抽起，要待明年才有機會播出。不過隨着兩人先後表態，有指《多功能老婆》獲「放生」機會，將會在10月播出，成為台慶劇之一。

對於事件疑涉及政治因素，朱晨麗沒正面回應，只表示沒有因延播而煩惱，一切視乎公司安排，期待劇集盡快播映。

在生日派對負責調酒

朱朱早前與緋聞男友何廣沛到泰國旅行，順便為對方慶祝生日，問她當日壽星仔有沒有飲醉酒？她說：「我只負責調酒，落幾多酒精，就要視乎跟那人關係好不好。」

對於何廣沛投訴未有收到朱朱禮物，她笑說：「我哋一班朋友為他慶生已夠開心，我沒有特別預備禮物送他。」何廣沛雖然無禮物，但就說朱朱是「無價」的，她甜笑回應多謝對方讚美。

需要更多時間了解

問到旅行後雙方感情有否更進一步，或給對方「加分」？她說：「之前拍劇都日日見面，但兩人一起需要更多時間才容易了解，總之今次旅行一大班人一齊玩得好開心。」對於何時製造二人獨處機會，增加了解？她避重就輕回答：「我檔期好難度期，經常給朋友窒，說我比高官、老闆更忙，未知下次幾時能再相約去旅行。」

早前因拍劇捱病引致身體不適，朱朱稱現在作息時間有規律，加上看中醫調理，情况已有好轉。至於早前甩骹的右手肘已康復，慶幸沒有後遺症。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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