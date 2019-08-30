何超盈剖腹誕8磅B女「荷包蛋」 四太榮升外婆：孫女似足媽咪

【明報專訊】賭王何鴻燊四房長女何超盈前日剖腹誕下8磅重女兒「荷包蛋」，母女平安。四太梁安琪昨日在養和醫院探女兒與外孫女，笑言做了外婆要認老。由於賭王何鴻燊正在養和休養，故他也見了外孫女。剛為人母的超盈昨日接受《明報》電話訪問時報喜，說BB出世了，多謝祝福，但忍不住說：「我好攰！因為開刀，所以傷口仲好痛！」28歲何超盈去年9月跟哈佛高材生辛奇隆秘密訂婚，今年3月宣布懷孕，6月時在家中過大禮。超盈生B時，辛奇隆陪伴在側，為女兒剪臍帶。

昨午2時許，賭王四太梁安琪離開醫院並接受訪問。她說：「首先好多謝大家，為超盈開心，更加為自己開心。事實是感覺到超盈長大了，當『荷包蛋』出世那刻，我就覺得自己以後不再接受訪問，因為要湊孫。（有點眼腫腫，是否很感動？）是不夠瞓，多謝大家關心。（已帶BB見賭王？）應該見了，多謝大家。」

四太望外孫女快高長大

至於何超盈有否說很辛苦或很痛？四太稱生小朋友不是一件簡單事，特別是產後教導子女，更加要花心機，今日大家高大威猛站在這兒，要想想父母生你的感受，知道大家當中已有這些經歷，一代又一代，望「荷包蛋」快高長大。問到對孫女有何期望？她說：「一定是健康，這是最重要。」四太透露要去開會，晚上不會再到醫院，但她已經常在醫院出現，因為要照顧在同一醫院休養的賭王。四太又提到外孫女好多頭髮，眼仔睩睩似足超盈。又笑稱超盈生B時大哭，被笑指哭得大聲過「荷包蛋」。

佗重磅BB 提早兩周開刀

據知何超盈的預產期是9月，但因腹中BB非常重磅，所以要提早兩星期開刀。做媽媽不容易，佗B的超盈犧牲好大，原本是苗條的何家淑女，懷孕時身形向橫發展，脹了一倍似的。她計劃明年在葡萄牙行婚禮，相信她產後要努力收身，才可以穿靚靚婚紗出嫁。超盈曾表示因為在港已做了過大禮儀式，所以不打算在港補擺婚宴。至於女兒改名問題，她稱中文名就不會跟族譜。今年6月，超盈舉行超豪過大禮儀式，被形容為王室出嫁的氣勢，「堆積如山」的鑽石與黃金首飾作嫁妝。賭王給超盈的「聘禮清單」還有價值5億港元的別墅。

陳柏熹設計月餅盒贈超盈

何超盈女兒「荷包蛋」多人惜，好友陳柏熹早已認做BB契爺，他剛由美國返港，昨日便到醫院探望超盈及契女。陳柏熹表示已睇過「荷包蛋」的照片，感覺似超盈。他稱超盈仍覺得有點暈陀陀，可能是麻醉藥未散，又笑四太梁安琪可能無離開過醫院，因對方實在太開心。至於送什麼禮物給契女？陳柏熹說：「送了一粒鑽石，日後她喜歡點整就點整，之前設計過手袋送給超盈生日，她講明BB出世就要設計些東西，中秋節就到，今年設計了月餅盒送給她。（相當花心思？）都OK，10幾年後望到會笑。自己心情都有少少複雜，無想過她咁快做媽咪。」

採訪：黃梓烜

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