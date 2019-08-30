姚懿芠被指同性戀 「以後點搵男朋友」 黃嘉雯否認僭建：百分百真材實料

【明報專訊】莊思敏、張寶兒、王子涵及陳詩欣昨日錄影全新一輯《姊妹淘》，邀請10名候選港姐任嘉賓，佳麗在節目中拉票，4名主持即場揀選心目中的三甲人選，並公布（2）蔡嘉欣奪得「最迷人豐盈美唇大獎」。

莊思敏讚陳熙蕊不怯場

莊思敏與張寶兒不約而同揀了（6）陳熙蕊為心水之一，莊思敏說：「因現場挑戰她提供的美容貼士時，她一點也不怯場，這點好重要，因決賽當晚都要應付問答環節，所以我好欣賞她。」張寶兒大讚陳熙蕊的笑容有親和力，「呢行靚人多，要有自己的吸引力好重要」。

大熱（1）黃嘉雯被爆中學時是姣精，身材與現在有差別，質疑她有「僭建」？她稱不是事實，只會一笑置之，「我讀書時好怕醜，只會黐住女同學，沒拍過拖，而且未夠18歲點可以做整型手術！我好滿意天賦的身材，百分百真材實料，可能以前校服裙及膝，而且保守，所以看不到我的身材」。

姚懿芠：Judas是我師姐

（4）姚懿芠是非多，有指她是同性戀者，曾跟街頭歌手Judas（羅凱鈴）拍過拖。她澄清道：「我承認性格男仔頭，Judas是我師姐，但我們沒拍過拖，已經好耐無聯絡。」她表示性取向方面好正常，以前跟3個男仔談過戀愛，她撒嬌道：「我驚報道出街，以後點搵男朋友？」她亦不會因報道而避忌交友，認為明白她的人自然會明白，又否認讀中學時欺凌同學、愛煲煙，「我不曳，可能身邊朋友吸煙，就被人誤會了」。有報道她扮有錢女，實際住公屋？她說：「我無講過住九龍塘，我是住屯門公屋的。」隨即自爆參選港姐期間為方便排練，獲陳熙蕊收留家中住宿，「陳熙蕊說自己一個人住，都有點驚，而且一齊搭的士可分擔車資。死嘞！我講完會否又跟對方傳緋聞，我們都有好多合照」。

記者：鍾一虹