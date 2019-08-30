患腦膜炎留院兩周戰勝死神 韓馬利走出鬼門關

【明報專訊】TVB「御用阿媽」韓馬利（Mary）早前傳身體不適，發燒要留院治療。昨日韓馬利在facebook報平安，原來她患腦膜炎，在過去兩星期時間，她跟死神搏鬥走出鬼門關，昨日可以出院回家休息。Mary姐在圈中人緣好，朋友獲知她病倒的消息皆留言問候，翁靜晶、林子博、徐榮、梁小冰、吳香倫及陸浩明等皆送上祝福，汪明荃更叮囑：「Mary姐，你要好好休息，保重身體呀！」

65歲韓馬利（Mary）早前發燒留院治療，昨日她在facebook留言：「經過兩星期同死神搏鬥，感謝天父的保護，我今天終於可以出院了，但因身體仍十分虛弱，故未能一一回覆各位的問候，我只有祝大家身體健康，珍惜生命和感恩過每一天。」

身體虛弱需休息

不少圈中人送上祝福，叫Mary姐要多休息。楊怡曾在劇集《名媛望族》跟韓馬利合作，前者演四太太，後者演大太太，楊怡留言道：「快些好，要乖乖聽大家話！」記者聯絡Mary姐，已回家休息的她說話氣若游絲，說多謝大家關心，但她的身體仍很虛弱，需要時間休息復元。她表示患腦膜炎，幸好這段時間沒工作在身。

Mary姐一向好活躍，當年是加入舞蹈藝員訓練班入行，至今她對跳舞的熱愛程度不減，是跳舞學校的行政總監。她跟老公杜燕歌十分恩愛，兩人不時拍拖外遊曬恩愛。

要求高曾患焦慮症

Mary姐曾透露多年前曾受情緒病困擾，因對自己要求高，累積負面情緒患上焦慮症。幸好當時她及早發覺問題，並即時求醫，之後她調適工作與生活而痊癒。

娛樂組