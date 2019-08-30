拍《街坊財爺》被邵美琪惜到面紅 鄭則仕認老貓燒鬚

【明報專訊】TVB喜劇《街坊財爺》將於下周一 （9月2日）播出，主要演員鄭則仕（Kent哥）、苑瓊丹（苑仔）、 黎諾懿、黃智雯及吳業坤等昨日出席宣傳活動。談到《街坊財爺》一度被抽起，Kent哥慶幸劇集終可播出，認為演員無法影響公司決定，只能順應安排，自己亦因此要重新調配檔期，現只能出席到兩、三個宣傳活動。

鄭則仕作為演藝圈的前輩，演出經驗豐富，演出《街坊財爺》亦花了很多工夫揣摩角色，今次宣傳活動中，Kent哥卻被苑瓊丹踢爆，戲中被邵美琪惜到面紅，他也自認老貓燒鬚，「因為排戲時無惜的，那一吓真的太幸福了，大家都很投入」。被問到會否想惜苑仔？他即拒絕：「這會亂倫，因劇中她是我繼母，我們只會鬥氣鬥不停。」

問Kent哥有否傳授生女秘訣給黎諾懿？ Kent哥說：「其實咩時辰咩姿勢都是假，看天決定，順其自然，喜歡何時造人就何時造人，不需擇時辰。」有份參演此劇的梁舜燕早前離世，Kent稱對方在麗的時期已經是新聞之花，大讚她一直保持優雅、高貴，是演員應該學習的態度。

黃智雯與黎諾懿太太肉帛相見

另外，在劇中與黎諾懿飾演情侶的黃智雯表示，兩人很有緣份，他的太太李潔瑩不但是同屆港姐，更是拍外景時的同房佳麗，有時活動完了會互相幫對方按摩，更經常肉帛相見。諾懿苦笑說：「世界真的很細，現在合作的都是我太太的朋友，感覺很似全天候被監視。」

問兩人相熟，拍親熱戲會否尷尬？智雯指今次親熱戲不多，不過想營造韓劇的浪漫感覺，故經常出動水車灑雨拍惜戲，只欠未有雪而已。諾懿則笑說：「就是惜戲不多，所以有點遺憾，可以拍多少少，拍了可以不出街的。」至於會否不讓太太看他的親熱戲？諾懿指太太是他頭號粉絲，會看他所有演出並給予意見。

營造浪漫感覺 親熱戲不多

智雯坦言在拍攝時諾懿經常噓寒問暖，對她如女友般照顧。諾懿亦指智雯戲內戲外都很抵惜，「誰娶到她就有福了，她也差不多（適婚）歲數啦」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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