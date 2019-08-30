感疲累向網民說再見 黃秋生：我從來不是港獨

【明報專訊】黃秋生一向敢言，自反修例運動開始，不時在社交平台表態。秋生昨日突然在facebook寫下夾雜繁體及簡體字的留言，說他很累，並向大家說再見。他寫道：「各位，我癐（攰）啦。再見。喜歡我嘅朋友唔使擔心，我唔係去死，我會堅持信念，大家都係，大丈夫有所為有所不為。我只係癐啫。痛恨我嘅朋友，係，係朋友，我唔憎你哋，因為我都唔識你哋，你哋對我亦無任何影響，我只係因為私人原因，疲倦而已，你哋亦唔使高興，因為你哋並無成功咗啲乜。」

他又特別以簡體字寫出：「最後，我從來都唔係港獨，亦唔喜歡暴力，同大多數人一樣。我只係一個有獨立思想，喜愛知識，而且憎惡邪惡嘅普通香港人。其實，內地都有好多聰明俊秀嘅人才。還有，蝗蟲不是我說的，我寫的那句是文言，不懂別亂說，蝗蟲是一個導演罵的，而且他現在還在大陸，看似挺受你們歡迎的在撈你們的金呢。香港人，加油。」

張堅庭：我反對港獨

另外，導演張堅庭昨日也在社交平台寫道：「離譜，有人話我支持港獨。我當然是反對港獨，我們這年紀的都是大中華膠。」微博流傳指張堅庭是「港獨頭子」、「支持廢青暴力反中亂港……」聲稱會抵制他在廣州開辦的餐廳。

娛樂組