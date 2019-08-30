曾被口甜舌滑男欺騙感情 趙慧珊喜歡伍允龍夠木獨

【明報專訊】女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）最近進軍大銀幕，擔任電影《潛行者》女主角，飾演紋身師傅，伍允龍飾演她男友，為她出生入死，她笑說：「若現實中有這種男朋友就好了。不過我們很少惜戲，在我死的時候，伍允龍才惜我額頭一下。」Aka至今未拍過咀戲，笑言熒幕初吻至今未獻出。

《潛行者》有3大型男，分別是伍允龍、吳建豪和安志杰，若要揀其中一個做男朋友，Aka會揀伍允龍，「我喜歡木獨型，覺得很得意、很純真，而且他很打得，很有安全感。我不喜歡花言巧語的男生，驚被對方欺騙」。Aka自爆曾被這類型男仔傷害感情，花了5年時間才能重新站起來，這段情傷令她有所領悟。

食過夜粥恨做打女

Aka表示每日見大家打到「嘭嘭聲」覺得很震撼，「有場戲伍允龍被安志杰踢至肋骨裂了，他堅持拍完這場戲才去醫院治療，隨後很快又回來再拍，覺得他很勁」。看到打鬧場面，一直恨做熒幕打女的Aka看得心癢癢，「我學了兩年功夫，之前有跟過伍允龍學過，如果有這些演出機會就無憾」。可是成套戲只是打了伍允龍一巴掌，「可惜連這場戲都被剪掉了，拍攝時伍允龍被我起碼打了近十巴」。

記者：陳釗