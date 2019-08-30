是枝裕和新片揭威尼斯影展序幕 嘉芙蓮丹露贏盡好評

穿著Gucci金色低胸裙的倪妮，走在開幕禮的紅地氈上，貴氣逼人。（中新社）

開幕片《The Truth》贏好評，嘉芙蓮丹露（左起）、是枝裕和跟茱麗葉庇洛仙與有榮焉。（法新社）

【明報專訊】第76屆威尼斯影展昨日正式揭幕，《小偷家族》日本導演是枝裕和執導開幕電影兼競賽片《The Truth》同日舉行首映禮，戲中飾演過氣女星的法國影后嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve），表現贏盡英美影評人口碑。而在影展開幕前，評審主席兼阿根廷女導演Lucrecia Martel接受傳媒訪問，她並不反對曾被控性侵罪的金像導演波蘭斯基（Roman Polanski）新片《J'accuse》入圍主競賽單元，但她表明絕對不會出席對方的歡迎晚宴，以示「割席」。

在威尼斯影展的開幕禮暨競賽片《The Truth》首映禮上，導演是枝裕和率領兩大法國影后：嘉芙蓮丹露與茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）盛裝行紅地氈，輕易成為鎂光燈焦點；其他名人明星包括大衛寶兒（David Bowie）的遺孀兼超模Iman、英國女團「辣妹」成員Mel B、《變種特攻：黑鳳凰》男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）及一眾名模。

倪妮性感亮相紅地氈

至於內地代表則有《金陵十三釵》倪妮與《芳華》鍾楚曦，兩位女星同時以deep V性感造型亮相。相比過去的紅地氈常客如范冰冰、李冰冰、張雨綺及趙薇等，今屆陣容明顯冷清得多。

今屆共有21部角逐最高榮譽金獅獎的競賽片，《The Truth》先拔頭籌，贏得不少好評，例如美國綜藝網站Variety大讚是枝裕和「擁有耀目的導演才華」，至於嘉芙蓮丹露飾演一名「不需要做好媽媽、好妻子，只想做好演員」的老牌女星，更被形容為「吸引藝術電影觀眾入場」的最大原因。

另一方面，雖然英國《衛報》只給予本片3粒星（最高5星）評價，但對是枝裕和的導演能力仍讚不絕口，認為他掌握了「把一些瑣碎小事，逐層累積，然後推進，最後像櫻花般盛放出來」的魔法，令到《The Truth》變成一齣「精緻而有趣」的作品。

在威尼斯影展開幕翌日，大會將向《論盡我阿媽》西班牙導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）頒發終身成就金獅獎，表揚他對國際影壇的傑出貢獻。