華堅馮力士主演《小丑》重塑經典漫畫奸角的前半生事迹，被視為威尼斯影展的大熱之選。

【明報專訊】今屆威尼斯影展其中兩齣矚目競賽片：改編自DC超級英雄漫畫的外傳式電影《Joker小丑》（Joker），以及金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）主演的《洗錢天堂網絡》（The Laundromat），昨日分別公開最新預告片，前者由《獨行煞星》康城影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）扮演《蝙蝠俠》經典奸角「小丑」，後者講述「梅姨」調查保險詐騙案期間，意外揭發「巴拿馬文件」真相，同被視為有望奪得今屆威尼斯影帝影后的大熱作品。

由《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導的《Joker小丑》，昨日公開終極終告片，清楚交代「小丑」成魔之路：華堅馮力士扮演葛咸城一名棟篤笑演員亞瑟，無論事業與人生都陷入低潮，加上從小受到欺凌，人格逐漸扭曲，終於踏上成魔之路。《Joker小丑》將於10月3日在香港上映。

金像導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）執導新片《洗錢天堂網絡》，請來金像影后梅麗史翠普主演，把「巴拿馬文件」揭發全球政商界名人非法資金運作的黑幕，呈現大銀幕。此片先在美國戲院放映，再於Netflix頻道上架。