畢彼特新片媲美《2001太空漫遊》 史嘉麗祖安遜「影後」騷玫瑰紋身

史嘉麗祖安遜（左起）跟新片《婚姻故事》導演諾亞鮑伯、拍檔羅拉丹及阿當戴華齊齊行紅地氈。（Getty Images）

畢彼特（右）隔着草叢為粉絲簽名，如此親民的巨星實在難得。（Getty Images）

【明報專訊】第76屆威尼斯影展開幕禮星光黯淡，幸好翌日請來荷李活「男神」畢彼特（Brad Pitt）及「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）行紅地氈，兩人分別宣傳競賽片《星際任務》（Ad Astra）及《婚姻故事》（Marriage Story），前者贏盡影評人讚賞，甚至跟太空片經典《2001太空漫遊》相提並論；後者的注意力則集中在女方背部的玫瑰紋身圖案上，成為攝影師眼中的「影後」。

由威尼斯影展銀獅獎得主占士加利（James Gray）執導、畢彼特跟《魔戒》女星莉芙泰萊（Liv Tyler）等合演的競賽片《星際任務》，成為今屆影展首個最多名人明星出席的紅地氈活動，除了一眾台前幕後亮相外，還有名模Bar Refaeli挺着孕肚撐場，但論「吸引力」卻不及兩名性感「氈星」：穿著黑色透視裝的Aldy Przylipiak，以及刻意露出豐滿上圍的Francesca Giuliano，被網民狠批兩人有心「騎劫」紅地氈。

《星際任務》被形容太空片傑作

《星際任務》首映結束後，英美影評人讚不絕口，《衛報》及《電訊報》均給予5粒星最高分數，綜藝網站Indiewire更把此片跟同類型經典《2001太空漫遊》及《星際啟示錄》相提並論，形容為太空片的傑作。

畢彼特獲激讚 有望入圍奧斯卡

電影雜誌《Total Film》大讚畢彼特表現出色，有望入圍奧斯卡；綜藝網站《Variety》形容畢彼特飾演太空人「擁有強大的存在感」。故事講述他為尋找多年前征空而失去聯絡的父親，於是勇闖太陽系邊緣，過程中更發現地球面對巨大威脅的秘密。此片將於9月26日在港上映。

史嘉麗宣傳新片《婚姻故事》

另一方面，剛獲《福布斯》選為年度最掙錢女星的史嘉麗祖安遜，前晚亦偕競賽片《婚姻故事》導演諾亞鮑伯（Noah Baumbach）、美劇《小謊言》羅拉丹（Laura Dern）及《星球大戰：原力覺醒》阿當戴華（Adam Driver）出席首映禮。電影講述史嘉麗飾演荷李活女星，跟阿當扮演劇場導演結婚後，如何由佳偶變怨侶，甚至面臨離婚的故事。此片先在美國上映，稍後再於Netflix上架。

（威尼斯影展紅地氈）