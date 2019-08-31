《Exit：極限逃生》 廢青自救

潤娥與趙正錫穿著防毒衣，要在15分鐘內跑到另一高樓大廈，等待直升機救援。

少女時代成員潤娥大顯身手，攀爬動作靈活，相信跟她擁有豐富的跳舞經驗不無關係。

趙正錫扮演一名失業廢青，經常被家人抱怨，但當遇到危難時，即展現對家人的關愛。

【明報專訊】當香港的年輕人畢業等於失業，無車無樓，然後被社會標籤為「廢青」的時候，韓片《EXIT：極限逃生》卻把廢青捧成英雄：一事無成的頹廢青年，憑藉一技之長、加上無比勇氣，在危難中救己救人。這種打破傳統社會觀點，拒絕貶低年輕人社會價值的信息，放諸目前的社會環境，顯得格外珍貴。

文：蘇珮欣

韓片《EXIT：極限逃生》講述一股不明毒氣突襲城市，扮演大學畢業後長期失業的韓劇《嫉妒的化身》男星趙正錫，與家人被困在一幢高樓大廈內，他發揮攀山技能，帶領眾人逃離險境。

此片在7月31日於韓國開畫，沒有荷李活災難片的先進電腦特技，也沒有影帝影后級演員助陣下，竟然成為今年暑假檔期的票房冠軍。以一齣製作費約130億韓圜（8400萬港元）的電影計算，只要在韓國錄得350萬入場人次，便可收支平衡，《EXIT：極限逃生》至今仍在韓國公映，入場人次已超過850萬，票房走勢凌厲。

入場人次850萬

電影成功因素之一，是與一般大型災難片不同。戲中負責救人的並非專業人士或紀律部隊，而是一名失業「廢青」，求職多年從未被取錄，被家人譏諷是「蛀米大蟲」。扮演「廢青」的趙正錫雖被社會遺棄，幸他沒有放棄自己，平日堅持攀山操肌，直至某日他為母親慶祝七十大壽，席間重遇昔日攀山會的後輩兼暗戀對象、女團少女時代成員潤娥。

飲宴結束之際，一名狂徒在市內施放毒氣，並迅速蔓延，民眾只要吸入少許，便即出現呼吸困難、皮膚灼痛的症狀。趙正錫見毒氣來襲，火速掌握狀况，帶領眾人跑上天台等待救援，然而天台門被閂上，他利用攀山技能，在潤娥協助下攀上天台，等到直升機趕至，卻又發現座位不足，只好留下趙正錫與潤娥。

與此同時，毒氣不斷向上升，兩人只好爬過一幢又一幢大廈的天台。雖然遇上重重困境，他們逃生的過程卻被航拍機拍攝並在網上直播，令二人成為逃難英雄。

更真實的危機感

電影另一賣點是沒有過度浮誇的動作場面。在荷李活片如《高凶浩劫》，狄維莊遜（Dwayne Johnson）隨便一跳便是數十米距離，但在《EXIT：極限逃生》，趙正錫勉強跳過3、4米空隙，反而能散發更濃烈的緊張感，而且戲中只有簡單工具，例如垃圾袋製成防毒衣、地鐵站內的防毒面罩，再加上膠手套及膠紙等，全屬就地取材，真實感十足。

戲中出現的不明毒氣，製作團隊也沒有依靠電腦特技，為了讓毒氣看起來更真實，製作團隊花了不少時間研究，使用真實氣體來營造毒氣的質感，效果令人不寒而慄。

曾演《我的麻煩大佬》的趙正錫，今次在戲中扮演廢青，示範攀爬高樓大廈的絕技。電影甫開始，他先展示強勁臂彎，在公園操肌玩單槓。為了配合角色，他在電影開鏡前幾個月，已開始接受密集式攀石訓練，「雖然在室內攀石中心接受特訓，但是去到拍攝現場，見到大廈離地10至15米高，仍覺膽戰心驚」。

他表示戲中幾乎所有動作場面都親身上陣，又不忘大讚拍檔潤娥聰明，具有敏銳的演戲觸覺；潤娥則透露在開鏡前先要減磅，「拍攝前我一直提醒自己要保持最佳狀態，因為我要經常跑步、攀爬及吊威也。」