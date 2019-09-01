張敬軒談低潮經歷 勉勵年輕人

【明報專訊】張敬軒、鄭欣宜、男團MIRROR等前晚出席「展翅青見夢飛行Keep Movin'」頒獎禮暨音樂會，為升學或準備就業年輕人打氣。主禮嘉賓之一的張敬軒不接受訪問，他在台上分享入行多年的經歷，勉勵年輕人努力是通向成功之路，遇人生低潮都要保持積極正面態度和信念，「做人要努力，不要怕蝕底，履歷靚做什麼都會容易。我10多年前因轉經理人公司，當時際遇好差，內地和香港都沒工作。好彩遇到周國豐讓我做港台主持，他是我貴人，後來又去電視台主持八卦新聞。記得當時訪問有架子的藝人食過檸檬，令我體會做歌手不可以令主持人難受」。

欣宜自爆泳照有P圖

鄭欣宜早前飛往峇里旅行散心，曬得一身健康膚色。她原定此行獨自休息為主，卻在當地遇上一班朋友，結果變成朋友聚會。欣宜說：「我戒酒好耐，但因太開心飲了好多酒，返酒店後嘔不停，好辛苦。證明過了30歲出去玩，好難似年輕時復原得快。」她解釋朋友都是男同性戀者，沒有擦出火花或艷遇。她提到上載性感泳衣照，自爆相片有P圖，如整幼手臂，面上一些似有下垂地方將之提升少少。

姜濤不擔心師弟威脅

MIRROR穿上白恤衫襯黑褲擔任壓軸表演，粉絲人數最墟冚。被嘲造型似侍應？隊長楊樂文與姜濤認為屬新嘗試。談及第2輯《全民造星》，MIRROR與參賽者組5人一隊比賽較量，升呢為師兄姜濤睇好同組隊員吳啟洋，讚對方各方面都好全面。會否擔心有「新姜濤」出現，對他構成威脅？他表示沒想過，做好自己就得。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳