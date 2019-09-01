痛失愛犬 支持領養 黃宗澤帶沙皮小公主回家

【明報專訊】黃宗澤（Bosco）是愛狗之人，早前他痛失愛犬，更約定來生再見，在Instagram留言說︰「爸爸就送到你這裏了，下輩子再見，謝謝你陪了我那麼多年！I miss you always﹗」令人動容。Bosco日前到大樹下善待動物庇護站探訪，對一隻兩個月大的沙皮BB情有獨鍾，決定領養。Bosco昨日回覆《明報》時為家中添「小公主」很興奮，他又不忘呼籲領養替代購買！

Bosco早前趁放假往探訪狗狗，他知道庇護站籌建貓舍，出錢又出力支持拍宣傳短片。Bosco探訪時被狗狗圍攏，他樂在其中，發覺跟其中一隻沙皮BB「進寶」特別投緣，拍宣傳片時他抱着「進寶」上鏡，牠好活潑在Bosco身上亂爬，更騎上膊頭，Bosco被降服決定帶「進寶」回家。他說：「救得一隻得一隻，支持領養，Yeah！」

救得一隻得一隻

Bosco跟「進寶」有緣，亦被牠的故事打動。原來「進寶」還有媽媽與家姐，三母女同時被庇護站收留。早前狗媽媽「寶媽」受傷，懂得主動帶兩女兒往求救，其中一隻就是「進寶」。因為「寶媽」與大女兒患牛痺熱，仍在接受治療要食藥，故暫時未能開放領養。Bosco看見「進寶」時表現父愛，決定領養BB並為「進寶」改名Kasha。狗場義工準備將Kasha交給Bosco，向沙皮媽媽「寶媽」說BB要跟Bosco離開，寶媽未有阻止。

有牀墊 適應新環境

Bosco當日帶Kasha返家前先為牠買齊裝備，包括圍欄讓牠有較大活動空間，另外又買了狗BB奶粉。據悉Kasha適應了新屋環境，Bosco還分享牠有專屬牀墊在熟睡中的照片，十足備受寵愛的小公主。

娛樂組

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