預告100歲退休開演唱會慶祝 Uncle Ray自爆曾戀方逸華

【明報專訊】健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師郭利民(Uncle Ray)將於今年12月迎來95歲大壽,他依舊於周一至五主持香港電台節目《All The Way with Ray》。為慶祝95歲生日,他將推出入行70年特選的中文唱片,出版中、英文版自傳,以及舉行收藏品展覽。Uncle Ray接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問,自爆曾與已故方逸華拍拖數年,分手後仍是好朋友。

郭利民(Uncle Ray)在車淑梅主持的港台節目中分享昔日與方逸華的戀情,還分享未來大計。他透露為慶祝95歲生日,將推出入行70年特選的中文唱片,出版中、英文版自傳,並接受香港歷史博物館邀請,在2022年公開展出個人收藏物品,包括國際巨星披頭四樂隊(The Beatles)4子的親筆簽名及眾多珍貴的黑膠唱片。Uncle Ray更希望在2024年踏入100歲當日退休,並舉辦一個100歲壽辰生日演唱會,邀請所有他認識的歌手一起慶祝。車淑梅問他到時會否習慣退休生活?他笑言不知道,因為他未試過。

分手上天決定 保持好友關係

Uncle Ray多年來一直保持單身,車淑梅問他是否拍過拖?他笑說:「我唔得閒呀!我要去音樂會、做直播、跑馬、去派對……不過,我靜靜地第一次話畀你聽,其實我有拍過拖,可能你會唔相信,方逸華其實係我女朋友。她好鍾意唱歌,我好鍾意音樂,我哋好合拍,最鍾意去淺水灣沙灘唱住歌拍拖,我哋拍了拖幾年後不成功。分手不是我的決定,又不是她決定,是上天的決定。我哋一直都是朋友,每一年我生日,她都會送上一份名貴禮物,但從來不會留低食飯。邵逸夫走了後,我哋依然是好朋友。」

「希望到最尾都係香港人」

談到現在香港的困境,在港土生土長的Uncle Ray說:「希望香港人唔好搞到香港難住!做人最緊要對人好,開心做人就會長壽!我最鍾意食香港嘅咖喱雞飯,我從來無諗過移民,希望到最尾都係香港人。」

