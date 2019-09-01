慧妍雅集默哀悼陳紫蓮 曹敏莉：她像我們的媽咪

【明報專訊】翁嘉穗、曹敏莉、張嘉兒及李姿敏等昨日出席慧妍雅集慈善月餅義賣活動，同時公布新一屆執行委員會委員名單，今屆由翁嘉穗擔任新會長，新婚的朱千雪任副會長，曹敏莉擔任信託委員會主席。翁嘉穗表示今屆工作主力藝術發展，鼓勵年輕人發揮藝術，令他們多點正能量，對身心亦有幫助。她表示擔任新一屆會長感到有點緊張，因比想像中多事務處理。

貴州建「陳紫蓮衞生室」

活動開始前，她們向早前病逝的慧妍雅集榮譽顧問、「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）致悼念辭，隨後低頭默哀，公布據Rosa遺願，會將喪禮帛金捐予泰山公德會、無國界醫生及慧妍雅集，而慧妍雅集決定捐出給予上述兩間慈善機構，亦會在去年的經費撥款10萬元人民幣在貴州桑木村建設「慧妍雅集陳紫蓮衞生室」。

曹敏莉表示9月11日Rosa的喪禮，會以佛教儀式進行，慧妍雅集特別印製紀念冊給到場親友留念，會員會寫下一些對Rosa的心底話，她說：「聽到她離世很突然，之前都知道她病了，也有陪她看醫生，她對於我們像媽咪一樣，當年我是海外佳麗，第一個和我通電話的就是她，她教了我很多，在我人生中很重要。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳