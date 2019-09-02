米雪拉頭馬預祝64歲生日 愛駒跑第2獎金15萬 郭富城滿意

曾志偉（左）與表哥馬時亨（右）的聯名馬匹「表表馬」跟郭富城的「舞士精神」同場出賽，但幾乎敬陪末席。（攝影：鍾偉茵）

郭富城（左）與太太方媛（右）以襯到絕的打扮在新馬季入場，可惜愛駒「舞士精神」未能打響頭炮。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】新馬季昨日在沙田馬場開鑼，郭富城（城城）愛駒「舞士精神」出戰第6場賽事，城城與太太方媛拍拖入場打氣。雖然最終「舞士精神」跑第2，城城未能拉頭馬，但他都感滿意，並獲得獎金$159,555。米雪與苗僑偉有份的團體馬「蟲草之星」，則在第10場跑第1，為前者今日（9月2日）64歲生日送上最佳禮物，一身紅衣喜氣洋洋的米雪表示，願望是世界和平，人人開心，身體健康。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

城城昨午約1時半拖着太太方媛風騷出現馬場。二人悉心打扮戴情侶黑超突顯星味，方媛還露出白滑美腿，他們吸引在場人士目光，不少馬迷圍着影相。未知是否昨日新馬季開鑼，吸引不少圈中人到場，包括城城經理人小美、排舞師好友Sunny Wong、米雪、曾志偉、馬時亨、陳百祥、黃婉曼和丈夫馮柏基等。

曾志偉馬匹同場跑第11

開賽前心情不錯的城城被問及可有信心拉頭馬？面露笑容的他輕鬆回應：「希望啦！有信心入三甲之內。」他表示未有下注支持愛駒，亦未見他帶女兒同行。有指方媛旺夫，是否拍拖到場欲夫婦齊拉頭馬？城城說承大家貴言，他稱不僅太太，同事都有一齊到場打氣支持。

同場出戰的還有曾志偉與表哥馬時亨的聯名馬匹「表表馬」。城城愛駒「舞士精神」賽前被捧成頂頭大熱，城城氣定神閒，在沙圈遇見志偉及其他友人有握手合照留念，談笑風生。賽事期間，他與太太步出馬主廂房露台的欄杆觀看，臨衝線他單手舉起，隔空為愛駒打氣，可惜「舞士精神」屈居亞軍，他無緣拉頭馬。面露無奈和少許失望的城城自我安慰，以手勢連續兩次示意「差少少」，但一如他賽前預料「舞士精神」入三甲位置，獎金有$159,555。至於志偉愛駒「表表馬」則在14匹落場馬中跑第11。

米雪贏馬獎金行善

米雪今日64歲生日，她穿著紅衫入場為有份的團體馬「蟲草之星」出戰第10場打氣，結果開心拉頭馬，雙喜臨門，獎金多達$578,550。米雪接受訪問時充滿喜悅說，這是一份很好的生日禮物：「多謝練馬師呂健威悉心訓練，加上有一個好騎師何澤堯，好開心，每次入場粉絲同馬迷都為我們打氣，很多謝他們。之後會多兩匹新馬，暫時未想到改什麼名。至於獎金收益會捐作慈善，幫助有需要的人。」談到生日願望，米雪希望世界和平，人人開心，身體健康。

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