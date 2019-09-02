黃芷晴少見陳一天難發展 陳偉琪望撇甩「細龍生」

【明報專訊】陳偉琪、黃芷晴、許思敏、李旻芳與未婚夫黃耀英等昨日出席結婚展覽活動。陳偉琪和黃芷晴身穿性感婚紗行騷，前者身材出眾，大騷豐滿身材，芷晴則失手露胸墊。

黃芷晴表示之前都行過婚紗騷，但未試過如此性感，已做足安全措施，行騷前都有跟對方互相檢查，以防走光。陳偉琪自言第一次如此性感，有做足黐膠紙等保護措施，不過將來結婚不會選性感婚紗，覺得很不方便。怕嚇倒長輩？她笑言：「不會吧！但我很喜歡這個設計。」

問陳偉琪現時有無拍拖，她說：「沒有，我諗有排。現時心態是完全未到搵對象的時候，很多工作我都未搞掂。」她又笑言想撇甩「細龍生」鄭世豪，因現在出街大家都以為她已結婚，希望大家不要誤會。芷晴也自稱目前單身，之前拍攝內地綜藝節目《女兒們的男朋友》的陳一天不算男友：「不是成日見，想發展也不行，但我們會互相支持對方，現在大家都以事業為重。」

芷晴說最近忙於搞市集，之前陳一天都有來探班，並鼓勵她，「他在外地工作，希望他快點回港。（你會否為對方送驚喜？）很少，我較黐家，而且家人要我報告行蹤」。談到二人之前在節目已見家長？芷晴說兩人正了解中。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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