網上連環發文：「完了吧」 崔碧珈疑與吳浩康分手

崔碧珈曾上載一張瞓牀拖住男人手的相，被懷疑這是吳浩康的手。（資料圖片）

有傳吳浩康（右圖）曾發動猛烈攻勢追求崔碧珈（左圖），但受到公司影響而不肯公開認愛。（資料圖片）

【明報專訊】現年31歲崔碧珈與36歲吳浩康（Deep）今年4月傳出戀情，雖然他們一直矢口否認，但不時在訪問中互相稱讚。據悉兩人為免影響事業，刻意將戀情低調處理，不過崔碧珈昨日凌晨突然在Instagram（Ig）連出5張黑底白字的限時動態（Ig Stories）照片，更清楚標注吳浩康的Ig帳號（ngdeep），當中寫道「完了吧 如沒意外 #D」等，疑似公開宣布戀情告終。

娛樂組

吳浩康去年5月跟女友李昭南分手後，專注歌唱事業。擁有36G驕人身材的崔碧珈，今年4月傳出跟吳浩康秘密拍拖，但有指他們不想影響事業，將戀情低調。不過崔碧珈忍不住在社交網泄「蜜」，她今年1月於facebook上載吳浩康的澳門演唱會宣傳海報，再加上她曾上載一張躺在牀上手拖着一名男人手的照片，引起揣測這是否吳浩康的手？

5張黑底白字「割席」宣言

他們被問及緋聞時，都不肯公開認愛，崔碧珈更強調自己無男朋友，與吳浩康只是朋友；但她曾讚過吳浩康身形好弗，不用參加減肥比賽。

崔碧珈昨日凌晨突然在Ig連續發出5張黑底白字的限時動態照片，疑與吳浩康的感情有變。圖中分別寫上「完了吧 如沒意外 #D」、「一段關係 只是一段友誼 你教的」、「一直是自己想得太多 #沒有誰錯」、「＠ngdeep #做人最緊要對得住自己」及「是你一直教大家隱瞞」，當中標注吳浩康的Ig帳號（ngdeep），表明與他有關，吳浩康至截稿前暫未有回應。

吳浩康過往與多名圈中女藝人有戀情，包括胡定欣、莊思敏及鍾舒漫等。