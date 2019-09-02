安志杰寧玩槍不吃飯 伍允龍「萬歲」送子彈

【明報專訊】伍允龍、安志杰及吳建豪再度攜手合作演出動作警匪片《潛行者》，伍允龍與安志杰日前在九龍灣接受訪問，回想2003年拍攝電影《少年阿虎》，三人首次合作，可能大家同樣在美國成長，又熱愛功夫，有共同話題，很快便結為好兄弟，有次他們位於屯門「樂安排」拍戲期間，便商討日後合作拍電影計劃，而這項計劃在16年後的今日終於實踐。

伍允龍、安志杰及吳建豪再次合作，感到十分開心，他說：「我們都受1980年代電影影響，當時見到成龍、洪金寶和元彪拍戲，集動作和喜劇元素，所以我們都想做這類電影。今次終於做到了，我們還去了當年拍《少年阿虎》的屯門「樂安排」，大家坐在16年前傾合作的位置，商討拍攝新片《潛行者》。」

兄弟重回16年前拍戲地點

伍允龍在《潛行者》首次擔任動作導演，透露跟兩名好兄弟曾出現意見不合，「我會讓步，我亦有問他們想拍什麼動作場口，吳建豪揀了耍蝴蝶刀，安志杰就玩槍，我就打拳頭交。以前幫人設計武打動作，有些構思動作未用過，今次可大派用場。」

安志杰對伍允龍評價甚高：「他不是新手，由武師、替身、演員、到做動作導演，成績非常好，又掙到很多錢。」伍允龍反爆安志杰是槍迷，是寧願玩槍不吃飯的人，「所以『萬歲』時，我買了一堆子彈給他玩射槍」。

讚吳建豪耍蝴蝶刀視覺效果好

講到難忘場面，伍允龍指吳建豪耍蝴蝶刀那場戲，視覺效果好，在試映、優先場反應甚佳，令他感到自豪。安志杰也想不到，自己那場槍戰場面拍得很有美感。伍允龍期待再跟兩名好兄弟繼續合作，「希望不用再等10年，恐怕我到時腳都踢不起了」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

化妝、髮型：Shirley Lee（伍允龍）

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