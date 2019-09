開大型派對賀媽咪80大壽 莫文蔚拍賣珍藏籌55萬

【明報專訊】莫文蔚母親莫何敏儀(莫Auntie)本月踏入80歲,前晚莫文蔚聯同德籍老公Johannes及兄長莫理斯,在酒店為母親舉行大型生日宴慶祝,邀請約300名賓客,包括薛家燕一家、黃淑儀、蔡和平、王梓軒及王賢誌等出席。壽宴以「友誼和慈善」為主題,莫文蔚和家燕姐上台獻唱助興外,主人家特備慈善拍賣環節,將所得善款捐予家族成立的「莫理士愛心行動基金」,幫助被遺棄動物和推動環保,結果共籌得$550,000善款;其中由杜昆所畫的莫文蔚畫像「莫后禪院」底價$8000,最終由善長以$80,000投得。

明年2月紅館開騷

雍容華貴的莫Auntie外表不似80歲,她公開保養心得,稱保持心境開朗,特別是做善事最開心;莫Auntie沒期望女兒生育要她幫手湊孫,寧願做「跟得媽咪」和享受讓仔女照顧。

莫文蔚穿露腰兼露背拖尾晚裝性感現身,她表示正忙於到不同地方巡迴演唱,刻意遷就工作檔期為母賀壽,更與兄長籌備壽宴及埋單,笑言比搞個唱更緊張,作為送母親一份生日禮物。「我會上台唱歌,哥哥做司儀。我亦會拍賣自己私人珍藏球衣及其他物品,全晚兩名出最高價的競投者,會獲邀出席我香港站及台灣站的巡迴演唱會,並上台接受頒贈儀式」。她忍不住興奮宣布,巡唱尾站鐵定於明年2月8日元宵佳節在紅館舉行。

薛家燕:減酬勞至聖誕

家燕姐偕子女和媳婦出席壽宴。受近期社會動盪不安影響心情,她有感而發分享個人感受,「我的體驗是,當遇到困難要樂觀面對,不要太絕望,保持心境開朗,問題就可迎刃而解。正如我首歌《皆大歡喜》入面一句歌詞『團結一心有新轉機』,團結向好的方面就可能有轉機」。日前自爆被客戶要求減三成酬勞接工作,家燕姐笑言遭女兒鬧,為免影響日後傾工作,她重申優惠期至聖誕節。家燕姐與莫Auntie認識數十年,交情深厚,她訂製南洋珍珠戒指作賀禮,又獻唱英文歌《Love You More Than I Can Say》。

