23年前拍《壹號皇庭V》結緣 宣萱陳慧珊想再合作拍劇

【明報專訊】陳慧珊與老公鍾家鴻自資製作的星級教育訪談節目《放學後》，前晚在尖東一間戲院舉行首映禮，獲宣萱、胡定欣及黄智雯等好友捧場外，女兒Mira也有現身支持。

陳慧珊早前聯同宣萱、胡杏兒飛往英國拍攝節目，陳慧珊與宣萱於23年前拍無綫劇《壹號皇庭V》結緣後，直至今次才再有機會合作。宣萱笑說：「因她當時拍了一套劇便砰一聲上了位，之後我們同期幾個女生又一人孭一套劇，各有各忙。」陳慧珊記得拍《壹》劇時還是新人，但宣萱非常照顧她又很友善，大家多年來保持聯絡；今次發出邀請時，對方知道節目有意義，二話不說便答應幫手。宣萱則多謝陳慧珊給機會她到英國玩，因她沒去過利物浦，此行學到很多東西。

問兩人可想再合作？她們齊聲說想，宣萱望住陳慧珊說：「你拍不拍劇先？這個才是最重要，因你正在做很有意義的事，沒有空。」之後兩人又互笠高帽，宣萱佩服陳慧珊十分勤力，自嘲現時記性差，記對白沒以前般好。陳慧珊讚宣萱又醒又聰明，反自嘲又蠢又鈍，故要加倍勤力；又稱宣萱常花時間照顧老人家和動物，回饋社會。

宣萱：無本事製作節目

陳慧珊表示首映禮前一晚因污糟物入眼，雙眼及嘴都腫了，前日看醫生，吃了藥才好些，「原本打算戴太陽眼鏡，但現在學識了接受和放低，覺得不要緊，最重要有好朋友來支持」。宣萱讚陳慧珊現時心態很好，之前拍攝時遇上落雨，對方說隨緣，拍不到便去其他地方拍；又讚陳慧珊今次做幕前外，連幕後甚至寫稿都要兼顧。問宣萱可有興趣製作節目？她斬釘截鐵說：「沒可能，沒這個本事，自知沒能力做，因牽涉太多東西，我的能力最多是拖隻狗去工作。」

記者：陳釗

攝影：孫華中