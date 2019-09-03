見暴力流血衝突感痛心 葉德嫻籲學生要堅持：你們沒做錯

【明報專訊】影后葉德嫻首次接演舞台劇，與蘇玉華、潘燦良及凌文龍合演改編自外國劇本的舞台劇《親親麗南》，將於12月20日起假香港藝術中心開合共27場。昨日記者會上，葉德嫻自認年紀大，擔心隨時說「再見」，怕將來沒機會再演。她表示早前舉行兩場公開圍讀，喜歡跟觀眾有互動，讓他們多了解。提到反修例風波引發連串暴力事件，她表示痛心疾首，又呼籲學生要堅持，稱他們做得對。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

演出經驗豐富的葉德嫻（Deanie姐）自稱是舞台劇新手，不忘自嘲「豬隊友」，還謙虛表示望拍檔多提點，稱記對白頗有難度。她又搞笑稱呼已在香港話劇團演出10年的凌文龍做「凌sir」。

凌文龍：興奮多過緊張

受寵若驚的凌文龍即回敬對方說：「她才是前輩！是太后，我是小龍子。Deanie將拍電影的經驗放於舞台上都是一樣，只需要適應，就可以駕輕就熟；在她面前，我興奮多過緊張，沒有壓力。」Deanie姐怕演出時出錯，故心情很緊張，但表面掩飾扮鎮定，最擔心不夠時間排戲。

曾參與遊行的Deanie姐，對反修例風波引發連串暴力事件，向來敢言的她嚴肅回應：「希望大家明白為什麼會出現暴力，不要忘記為什麼會出現這件事。我更加要多謝年輕人，6‧12不是他們，這條惡法已經通過了。我好多謝他們，到今日這個時刻都是。」

問到是否不割席？Deanie姐搖頭示意。留意到連日來發生暴力流血衝突，她亦痛心疾首道：「我相信不覺痛心的都是冷血，不過都有這些冷血的人存在，都有好多，所以有否痛心都是因人而異。參與的學生要堅持，你們做得對，你們沒做錯！」問到有什麼方案可解決這場風波和社會撕裂？她反問：「我有這權力嗎？權在誰手上，誰就可以解決。」

蘇玉華珍惜合作機會

蘇玉華與潘燦良齊表示全港只有葉德嫻可以駕馭此舞台劇角色，不作他選；如對方當日沒答應演出，就不會有此劇出現。

兩人感激葉德嫻常欣賞他們的劇，有次在戲院巧遇便邀對方飲茶閒聊，一傾之下，發覺彼此很投緣，便邀請葉德嫻演出，還直接傳劇本讓她過目。蘇玉華說：「傾合作過程，酬勞問題不是最重要，大家珍惜合作機會。因為她看過我們演出，認為信得過，對我們好有信心才應承，好感激她。」提到早前舉行兩場公開圍讀，蘇玉華亦覺得好玩，稱演出前會做足準備工夫，相信有充足時間排戲。

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