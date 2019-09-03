首次與候選港姐見面 鄭裕玲審美準則：順眼不吱喳

【明報專訊】由鄭裕玲（Do姐）和農夫主持的遊戲節目《Do姐有問題》昨日錄影，10名應屆候選港姐擔任嘉賓，順道拉票；今屆繼續擔任港姐決賽司儀的Do姐，獲贈迷你后冠套裝，C君即場為她加冕，場面搞笑。

Do姐表示首次與10名佳麗見面，以她多年做港姐司儀經驗，認為要到決賽當日，佳麗的冠軍相才會顯露出來，當然還要看當日狀態和即場問答；Do姐對佳麗有一套審美準則，「最重要順眼同乾淨，不要吱吱喳喳，暫時10個都很順眼」。C君乘機賣口乖，指Do姐都很順眼，而且耐看又不嘈吵。

蔡嘉欣私下向農夫示好

C君與陸永齊聲表示對②蔡嘉欣最有印象，「有日在公司走廊撞到，她走過來一臉真誠地跟我們說很喜歡農夫。」蔡嘉欣承認很喜歡農夫，覺得兩人說話風趣，很開心他們仍記得自己，可惜農夫不是決賽司儀，希望Do姐能手下留情。

決賽將至，蔡嘉欣表示開始緊張，預告才藝表演有驚喜，是歷屆港姐沒人表演過的，希望能打入三甲。她又表示原本看好①黃嘉雯，但最近認為④姚懿芠機會大，談到姚懿芠性向成疑，蔡嘉欣曾向對方求證，也看過對方與男朋友的合照，爆姚懿芠喜歡戴眼鏡、「毒毒地」的男生。

姚懿芠向同性戀者道歉

姚懿芠早前以「正常」來形容其性取向，曾跟她傳過緋聞的網絡歌手Judas，揶揄她是否暗指同性戀「不正常」。姚懿芠澄清她沒這意思，「回答傳媒提問時都很緊張，如令大家誤解，我向她（Judas）和同性戀者道歉」。她再次強調自己由頭到尾都是喜歡男仔，對於被蔡嘉欣爆她喜歡四眼毒男，她直認不諱，並透露喜歡外表老老實實的男生。

記者：陳釗