金秀賢客串一分鐘成網絡熱話 《德魯納酒店》結局收視破tvN紀錄

【明報專訊】韓國歌影雙棲女星IU伙拍呂珍九合演有線頻道tvN新劇《德魯納酒店》，首播以來收視節節上升，前晚播出第16集結局，劇組事先張揚《來自星星的你》男星金秀賢客串演出，結果他在最後一分鐘才。登場，扮演德魯納酒店的新任社長，由於這是他自今年7月退伍後首次拍劇，刺激結局收視率急升至12%，不單刷新此劇最高紀錄，更是tvN今年所有劇集的收視冠軍。

《主君的太陽》洪氏姊妹編劇、《來自星星的你》吳忠煥執導的tvN周末劇《德魯納酒店》，自7月開播以來，一直叫好叫座，收視率更由首集7.3%升至結局的12%，最高瞬間更達13%，升幅接近一倍，成績斐然。結局講述長生不死的德魯納酒店社長IU，逐一送別酒店職員，最後跟總經理呂珍九約定來生再見，感覺淒美動人，結果收視創新高，為劇集寫下完美句號。

金秀賢接替IU當社長

IU在圈中一向人緣甚佳，曾跟她合演韓劇《步步驚心：麗》的李準基、合作韓片《Real》的女團f(x)前成員 Sulli，先後畀面客串演出《德魯納酒店》，成功製造話題後，結局終於輪到《製作人》舊拍檔金秀賢登場。

金秀賢在全劇播畢後，才以「彩蛋」形式壓軸亮相，一身貴公子打扮的他，接替IU成為德魯納酒店的新任社長，並把酒店由del Luna改名Blue Moon，然後莊嚴地向下屬宣布：「月亮升起了，我們開始營業吧。」露面短短一分鐘，已令「金粉」興奮不已，有關片段更在社交媒體上瘋傳，成為昨日網絡熱話。

tvN：暫未有計劃拍第2季

有粉絲猜測，《德魯納酒店》會否趁機宣布開拍續集，兼由金秀賢擔綱主演，成為他退役後首部演出作品？不過，tvN發言人昨日已經表明，暫時未有開拍第2季的計劃，令「金粉」失望。

IU為了協助宣傳《德魯納酒店》，早在個半月前以劇中主角「張滿月」名義開通社交媒體Instagarm（IG）帳戶，分享幕後花絮，至今已有超過88萬名粉絲追隨，在結局播出後，她不斷更新IG內容，逐一向同劇拍檔致謝，最後留言「無論是什麼結局，都是Happy Ending」，粉絲紛紛回應表示不捨。