梅麗史翠普感激傳媒揭露真相

尊尼狄普女兒莉莉露絲主演的《The King》將在威尼斯影展放映，她昨日抵達水都準備展開宣傳之旅。（路透社）

《盜海豪情》史提芬蘇德堡（左起）執導、加利奧文和梅麗史翠普主演的競賽片《洗錢天堂網絡》前晚首映，據悉後者表現出色，被視為威尼斯影后熱門人選。（路透社）

【明報專訊】由《毒網》金像導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）執導、金像帝后加利奧文（Gary Oldman）和梅麗史翠普（Meryl Streep）主演的競賽片《洗錢天堂網絡》（The Laundromat），前日在威尼斯影展舉行首映禮，3人一起行紅地氈，穿著藍色Givenchy長裙的「梅姨」，在紅地氈上表現風騷，不斷轉換甫士讓攝影師拍照，至於戲中飾演律師的安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）則缺席宣傳。

《洗錢天堂網絡》故事講述梅姨扮演寡婦，為了獲得亡夫的遺產，意外地揭發「巴拿馬文件」的黑幕，導演蘇德堡以黑色幽默手法，帶出沉重主題。在新片記者會上，梅姨特別感謝傳媒冒死揭發「巴拿馬文件」真相，令到這宗涉及全球政商界的醜聞，得以公諸於世。她的言論贏得全場記者喝彩。

另一方面，張曼玉前夫阿薩耶斯（Olivier Assayas）執導的競賽片《Wasp Network》，同日亦舉行首映禮，女主角彭妮露古絲（Penelope Cruz）穿著「蛋糕裙」行紅地氈，相當搶眼。此片講述5名古巴政治犯遭美國政府拘捕，並控以間諜及謀殺罪名的故事。