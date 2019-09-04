10月開騷用歌手身分贏歡呼聲 阮兆祥不扮女人不騷肌

阮兆祥講明10月開騷不扮女人也不會除衫，希望以歌手身分唱好每首歌，在台上聽到觀眾大嗌和歡呼聲。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】阮兆祥是搞笑能手人所共知，又有多少人記得他曾參加過《第3屆新秀歌唱大賽》繼而入行。阮兆祥至今沒放棄過歌手夢，而首次推出唱片要數到1989年，既然剛好相隔30年，出師有名，他決定重拾咪高峰，10月再次以歌手身分踏上舞台開騷。毋忘初心，祥仔說到做到。

記者：林祖傑

阮兆祥（祥仔）形容今次開演唱會攞苦嚟辛，因為在觀眾心目中，他一向是搞笑的喜劇人物，回復一個歌手身分，要做多點工夫。他說：「過程中雖然辛苦，但我很享受，做一些必勝的事，可能滿足感沒那麼大，反而一些患得患失又未必知結果的事，但自己又很喜歡又能實現夢想，就不能再說這件事很難做了，所以整個過程其實好好玩，這個挑戰從來未有過，戰戰兢兢的心情不是大家覺得我做得好不好，而是大家會否認同祥仔的歌手身分。」

離巢無綫 瞓身歌唱事業

要大家淡忘祥仔的搞笑形象，他表示犧牲在所難免，其一是不續約無綫，雖然滿約前樂易玲已不停找他傾續約，但他覺得應要埋頭苦幹做好一件事情，不能得一想二，他說：「做人不能太貪心，所以暫時不續約，因為續約後公司有可能派我去做綜藝節目扮鬼扮馬，甚至拍劇要捱更抵夜，但我要做演唱會推出新唱片，這樣就不能在最top fit的狀態去做，所以要尊重歌手的身分。」今次再度出走無綫，他稱即使完騷後也未有回巢打算，但和「娘家」的關係始終很好，將來仍有機會合作，他說：「始終世界是圓的，never say never！」

翻唱女歌手金曲 無得比較

祥仔表示目前花盡心思做好演唱會及新碟，只希望得到大家認同，再次接納到他的歌手身分，只要見到自己進步，就已經很開心，希望可以做到一個2.0版的祥仔給大家看。新碟會以Hi-Fi唱片形式推出，8首歌中有7首是重新編排的女歌手歌曲，亦會在演唱會中獻唱，他說：「一早已決定改編女歌手的歌，因為唱女歌手的歌曲沒有固有感覺，亦無得比較，如果我選唱陳奕迅或張學友的歌，就會被人拿來比較了。」

「阿Bob除衫都會有人嗌」

祥仔表示在台上不會一本正經扮斯文，因自己也不可能忍到笑，但表明一定不會扮女人，現正努力操fit減磅，以最佳狀態開騷。

可有特地操練騷肌肉？他笑道：「肌肉一向都有一點，但騷身材從來不是祥仔的賣點，每個男人除衫，女人都會嗌，我想就算阿Bob（林盛斌）除衫都會有人嗌，正如男人扮女人，每個人看見都會笑一樣。我想在台上聽到大家嗌和歡呼，是因為我唱得好，而不是除衫，如果我因為除衫而得到大家拍掌和歡呼聲，那我下一次的計劃，就會考慮推出寫真集了！」

化妝：Tiffi Wong

髮型：Eddy Kwong

場地：HEXA 六公館