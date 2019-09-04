田蕊妮教羅天宇咬唇放電

【明報專訊】田蕊妮（阿田）、羅天宇、林凱恩、曹永廉及李思捷等昨日於電視城宣傳劇集《她她她的少女時代》。談到日前劇情羅天宇半裸騷肌並攬着阿田。阿田稱當時與老公杜汶澤在家觀看，「老公說羅天宇幾靚仔，隻眼靚到好似整容咁」。見羅天宇站在阿田身旁硬晒呔兼心口流汗。阿田笑對方似在「見家長」，她說：「其實天宇演該角色都幾辛苦，因他性格溫文，但角色要呼喝我，又要跟我有些瘋狂幻想的戲分，所以他有點不知如何做，我便叫他咬唇電吓我。」

阿田表示拍這部劇最開心就是跟羅天宇這段戲。又笑言拍攝時經常聽到羅天宇的呻吟聲，因對方在舉鐵。羅天宇表示已盡力去演，雖不敢翻看這幕，但跟阿田合作感覺很正，對方演技好勁，稱咬唇真的諗不到，還笑言拍完對「姐姐」有好感。

林凱恩否認戀阮政峰

林凱恩劇中一改乖乖女形象，日前一場夜蒲戲穿貼身低胸超短裙，十分性感。談到網民大讚她身材好？林凱恩笑說：「因少見嘛，我選港姐時也沒這樣穿過。不過拍攝時都怕走光，當時我顧得上又顧不到下。」她稱播出時也跟朋友一起看，朋友看到嘩嘩聲，「她們說沒想到我身材咁勁，可能我不是瘦底，所以視覺效果比較誇張」。林凱恩稱這是她的底線，因不慣穿那麼少布。她又否認與阮政峰拍拖，稱大家只是一起玩、一起影相。自稱單身的她表示現時努力為事業打拼。跟阮政峰可有發展機會？她稱機會微，因覺得同圈中人拍拖有很多掣肘，她喜歡低調，不想交代太多。

記者：陳釗