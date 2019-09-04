鞏俐偕夫抵威尼斯再爭影后 66歲張艾嘉性感撐楊凡《繼園臺七號》

【明報專訊】第76屆威尼斯影展正進行得如火如荼之際，兩部入圍主競賽單元的華語片終於登場，楊凡睽違10年、執導動畫《繼園臺七號》前日率先亮相，聲演女主角虞太太的張艾嘉穿著黑色deep V性感長裙行紅地氈，被外媒形容為「令人驚艷」；至於鞏俐主演的《蘭心大劇院》亦緊接出場，她在法國藝術家夫婿Jean-Michel Jarre陪同下，乘坐水上的士抵達會場，未行紅地氈已率先放閃。

《繼園臺七號》是威尼斯影展史上首部角逐最高榮譽金獅獎的華語動畫，故事以1967年香港為背景，講述由台灣漂泊來港的一對母女，跟年輕英文補習老師發生的三角關係。此片花上7年時間籌備和製作，請來張艾嘉、趙薇、姚煒、吳彥祖、馮德倫、林德信及田壯壯等幕後配音，楊凡形容為「寫給香港和電影的情書」。

齊豫翻唱《流金歲月》

前日《繼園臺七號》舉行首映禮，楊凡率領張艾嘉、林德信及田壯壯行紅地氈，去年曾任威尼斯影展評審的66歲張艾嘉，穿著黑色deep V長裙、手執紅扇亮相，被外媒形容為「令人驚艷」。至於外國影評人亦對此片讚譽有加，綜藝網站The Hollywood Reporter形容此片是「想像力豐富的成人動畫」，部分畫面亦充滿性暗示。

提起《繼園臺七號》，楊凡力邀台灣女歌手齊豫翻唱《流金歲月》，作為新片主題曲，並於紅地氈上首播。過去葉蒨文及甄妮分別演唱粵語及普通話版本，如今請來齊豫重新演繹，「帶有歲月的沉澱，美麗中的哀愁，無奈中的慰藉，像是潘朶拉盒子打開後，讓邪惡散盡，最後仍是希望」，楊凡如是說。

鞏俐曾以《秋菊打官司》封后

至於內地導演婁燁執導、鞏俐主演的間諜片《蘭心大劇院》，亦將緊接《繼園臺七號》上場。事實上兩片陣容不相伯仲，前者除了威尼斯影后鞏俐擔綱，還有趙又廷、小田切讓及《權力遊戲》男星Tom Wlaschiha等演出，故事發生在1941年的上海蘭心大劇院，鞏俐飾演著名演員于堇，暗地卻是盟軍間諜，得悉日本準備偷襲珍珠港後，加緊收集情報，卻未有向軍方透露真相，動機成疑。

為了宣傳新片，前日鞏俐與新婚夫婿Jean-Michel Jarre十指緊扣現身威尼斯機場，結果被影迷「野生捕獲」，難得鞏俐心情甚佳，邊行邊微笑揮手，登車離開前更向粉絲高舉勝利手勢，看來她對《蘭心大劇院》信心十足，有望繼1992年《秋菊打官司》後再奪威尼斯影后。