林煒驚爆有新歡 與妻分居兩年 龔慈恩承認低調辦理離婚手續

【明報專訊】本月17日將迎來56歲生日的龔慈恩，與同是藝人的50歲丈夫林煒結婚20年，育有19歲女兒林愷鈴及15歲兒子林卓毅，看似家庭生活美滿，昨日卻驚爆龔慈恩與林煒已分居兩年，正辦理離婚手續，林煒更被發現與新歡當街攬惜。林煒承認與50歲女總裁劉灼梅相戀3個月，讚新歡給他安全感。他指香港不適合他，家庭亦不需要他，他待不下去，所以回台灣。龔慈恩回應時表示，兩人離婚因與林煒長期分隔兩地，生活圈子不同，各自需要空間，子女都理解及尊重。

娛樂組

龔慈恩出道30多年，曾演出不少古裝劇集，造型備受讚賞。她與林煒亦因古裝劇結情緣，兩人1991年合演台劇《雪山飛狐》，並於1999年在加拿大低調結婚。林煒是龔慈恩的第二任丈夫，她的首任丈夫是建築商人霍振華，但婚姻只維持1年多便告終。她先後為林煒誕下女兒林愷鈴及兒子林卓毅，有段時間為照顧家庭淡出幕前，近年子女長大，她再度活躍幕前，參演多部劇集。

為照顧子女分房瞓多年

昨日有台灣傳媒拍到林煒與劉灼梅當街擁抱及激吻，林煒接受傳媒訪問時承認與劉灼梅拍拖3個月，並與龔慈恩已分居2年。林煒表示與龔慈恩夫妻間存在嚴重裂痕，後者為照顧子女跟他分房瞓多年，他同時為孩子放慢事業腳步，但龔慈恩認為子女已長大，他應該再為事業衝刺。林煒說︰「我從前到現在都是隨遇而安、沒什麼企圖心的人。香港不適合我，感覺這個家不再需要我，又沒有朋友，待不下去了，我不可能每天對着一個房子發瘋。」因此他回台灣，會在當地終老。他與龔慈恩的財務一向獨立，香港房子雖然共同擁有，但他不計較，不會有分財產的問題，現在只差辦理離婚手續。

網上直播工作 新歡幫忙

林煒說過去兩年有返香港過年，但只為探望在港的媽媽，自己的家是過門不入。子女跟着龔慈恩，林煒說︰「相信他們跟着媽媽會很好，她一直以小孩為主。（分開前與龔慈恩最後一句說什麼？）沒什麼說話，就是走了。」他有感大家都追求自己的生活，展望未來比較實際，「把手放開對大家都好」。對於新歡劉灼梅，林煒讚她是個很棒的女孩子，能給他安全感，幫他把時間填起來。兩人因打高爾夫球認識，他現在做網上直播工作，獲得劉灼梅幫忙。他認為兩人拍拖不用閃避，早知道有被拍到的一天。

曾爆龔慈恩愛監控家人

林煒兩年前曾在訪問中爆龔慈恩愛控制家人生活，為家人排滿每天行程。他指龔慈恩即使身在外地拍戲，也會每天下午4時致電回家，吩咐工人開視訊讓她看大家有沒有脫軌，工人也會將其行蹤匯報給龔慈恩。林煒當時自嘲無所事事，最大功能是做司機接送子女。

龔慈恩透過經理人Elaine回應：「謝謝大家關心！林煒和龔姐（龔慈恩）早已分居，也在低調的辦理離婚手續。他們主要是因為長期分隔兩地，不同的扎根地和不同的生活圈子讓雙方慢慢地覺得各自都需要有自己空間。子女也很理解及尊重他們的決定。龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。」

龔慈恩其後在社交網上載藍天照片，留言：「嘆了一口氣！也呼吸了一口新鮮的空氣！已經是很久以前的事了，只是大家都是低調的人，就讓一切淡淡的忘懷吧！Let bygones be bygones ! 衷心的祝福！」