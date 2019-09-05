特首「撤回」修例 陳志雲：遲好過無

【明報專訊】《逃犯條例》修訂風波持續3個月，警民衝突不斷，示威者其中一項訴求是「撤回」修例。昨日傍晚特首林鄭月娥宣布正式「撤回」修訂《逃犯條例》，同時重申全力支持監警會工作，除邀請海外專家，亦委任前教育署長余黎青萍及資深大律師林定國加入監警會。陳志雲昨日為網媒節目錄影，對於特首「撤回」修例，他認為有做少許事好過無做，雖然遲，但遲好過無。至於是否足夠，陳志雲認為永遠都可以做多一點，某程度可讓中間立場、親建制但又覺得現况很難撐的人，給理由讓他們稍微安靜。對於特首沒設立獨立調查委員會？他自言在傳媒界別所接觸的大部分民意都是希望成立獨立調查委員會，但有何掣肘和考慮，政府可能要多跟公眾解釋。

赴台訪問 流亡青年生活艱難

談到近日警方在驅散示威者時處理手法惹爭議，陳志雲表示警方現時策略似乎已改變，不是驅散，而是拘捕，有多少就拘捕多少：「我唯一擔憂是若去到那麼極端，會否令一小部分人的行動更加激進和激烈？這不是香港的福氣，而且現在人人都是記者，你遮不到大家眼睛，無人想香港亂，如果想香港快點回復，大家都要行一步。」

陳志雲剛到台灣訪問兩名因7月1日衝擊立法會而流亡當地的青年，指他們現時生活幾艱難：「有個19歲的跟我說瘦了很多磅，已無生活費，又無人接濟，很艱難，而且簽證只能逗留30日，到期又要搵錢離開台灣再入境，過一日得一日。」他表示台灣無難民法，兩人在香港又未正式被起訴，當地處理都有困難。兩名青年給他感覺是思路很清晰，表達能力高，沒有後悔，但從兩人眼神看到有很多委屈和憂鬱。

對林鄭月娥「撤回」修訂《逃犯條例》，阮民安說已經太遲，不會收貨，「她這兩個幾月已將香港最腐壞的根，坦蕩蕩給全香港人睇！」

記者：陳釗