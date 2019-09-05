與周秀娜「同居」 余德丞否認拍拖

蕭正楠跟「二奶」曹永廉開騷在即，身為大婆的黃翠如（圖）很大方，買了鹹竹蜂給他倆。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】余德丞、黃翠如、余香凝、陳敏之、張寶兒、林愷鈴昨晚出席「亞洲時尚盛事CENTRESTAGE香港國際時裝展開幕」；余德丞受訪時主動提到9月2日他生日踏入30歲，隨即被追問是否跟緋聞女友周秀娜（娜姐）共度？他笑說：「不是，踏入生日凌晨，我在家追看英超球賽，陪我睇波的人是媽咪，生日就豔福無邊，最近都是跟一班港姐排舞。」

有傳余德丞和娜姐秘戀3個月，他否認：「我們認識了一段時間，是正常朋友交往，不是拍拖。」他稱與娜姐住同一大廈，但互相從未試過登門作客，他沒追求娜姐，也感覺不到娜姐追求自己，至於會否發展，他覺得所有事都講不定的。

緋聞女友蔡思貝約食飯

另一緋聞女友蔡思貝表示要約他食飯慶祝生日，余德丞笑言：「我好小器，她講好請食飯就好了，我們會約時間。」笑他身邊多靚女，在蔡思貝和娜姐之間好難決定誰做女朋友？他說：「不是，我擇偶條件只要是女仔就OK，成個娛樂圈都多靚女，入這行就預了有新聞，媽媽在這方面從無畀意見。」

黃翠如心痛蕭正楠太瘦

黃翠如剛從外地工作返港， 發現老公蕭正楠為了新劇的貪靚角色，勁減20磅，瘦了一圈，她稱心痛：「他太瘦了，有叫他多吃， 但他堅持晚間不食，又做好多運動保持狀態，我很佩服他的毅力。」她笑指丈夫與曹永廉開騷在即，特意買了鹹竹蜂給他們潤喉：「一包畀老公，一包畀二奶。」她笑言被安排到後台打點，未獲邀上台做嘉賓，是否二奶阻止？她笑說：「這個機會都細。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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